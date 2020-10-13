Беларусь покинул последний член президиума Координационного Совета

В Координационном Совете заявили, что Дылевский покинул страну из-за опасений по поводу безопасности.

Член президиума оппозиционного Координационного Совета Беларуси Сергей Дылевский выехал в Польшу .

Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на пресс-секретаря Координационного совета Антона Родненкова.

По его словам, Дылевский был вынужден покинуть Беларусь в связи с опасениями за свою безопасность.

Ранее Дылевский отвез в Варшаву свою семью.

На прошлой неделе стало известно об увольнении Сергея Дылевского "по соглашению сторон" с Минского тракторного завода, где он проработал 12 лет.

После президентских выборов 9 августа Дылевский возглавил забастовочный комитет Минского тракторного завода, а позже вошел в президиум Координационного Совета. До недавнего времени он был единственным из президиума Координационного Совета, кто оставался в Беларуси и на свободе.

Напомним, о создании Координационного Совета для трансфера власти в Беларуси Светлана Тихановская объявила 14 августа. В него вошли представители гражданского общества, известные белорусы, в частности нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

Лукашенко назвал Координационный Совет оппозиции попыткой захвата власти.