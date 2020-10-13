Тихановская объявила Лукашенко ультиматум и требует его отставки
Если Лукашенко не уйдет с должности до 25 октября, Тихановская объявит общенациональную забастовку.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская дала Александру Лукашенко 13 дней на то, чтобы он оставил президентский пост и освободил всех политзаключенных.
Об этом Тихановская заявила в своем Telеgram-канале.
"Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония - и с нас хватит. 25 октября мы объявляем Народный Ультиматум. У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования:
1. Лукашенко должен объявить об отставке.2. Насилие на улицах должно прекратиться полностью.3. Все политзаключенные должны быть освобождены", - написала Тихановская.
Лидер оппозиции отметила, что если до 25 октября эти требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным ультиматумом.
"И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокирование всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест. Вы пытаетесь парализовать жизнь нашей страны, не понимая, что Беларусь сильнее, чем режим. Раз вы ждали приказа - то вот приказ. И срок его выполнения - до 25 октября", - заявила Тихановская.
Напомним, в сентябре в эксклюзивном интервью
Впоследствии она предложила в случае смены власти в стране предоставить Александру Лукашенко иммунитет от преследований. Тихановская подчеркнула, что не может простить Лукашенко его преступления, но осознает, что иммунитет должен стать частью переговоров о передаче власти.