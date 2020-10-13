Тихановская объявила Лукашенко ультиматум и требует его отставки

Если Лукашенко не уйдет с должности до 25 октября, Тихановская объявит общенациональную забастовку.

Тихановская объявила Лукашенко ультиматум и требует его отставки
Світлана Тихановська
Фото: Скріншот відео

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская дала Александру Лукашенко 13 дней на то, чтобы он оставил президентский пост и освободил всех политзаключенных.

Об этом Тихановская заявила в своем Telеgram-канале.

"Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония - и с нас хватит. 25 октября мы объявляем Народный Ультиматум. У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования:

1. Лукашенко должен объявить об отставке.2. Насилие на улицах должно прекратиться полностью.3. Все политзаключенные должны быть освобождены", - написала Тихановская.

Лидер оппозиции отметила, что если до 25 октября эти требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным ультиматумом.

"И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокирование всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест. Вы пытаетесь парализовать жизнь нашей страны, не понимая, что Беларусь сильнее, чем режим. Раз вы ждали приказа - то вот приказ. И срок его выполнения - до 25 октября", - заявила Тихановская.

Напомним, в сентябре в эксклюзивном интервью LB.ua Тихановская пообещала Лукашенко гарантии безопасности в случае мирной передачи власти. По ее словам, мнение всех белорусов должно учитываться в этом вопросе.

Впоследствии она предложила в случае смены власти в стране предоставить Александру Лукашенко иммунитет от преследований. Тихановская подчеркнула, что не может простить Лукашенко его преступления, но осознает, что иммунитет должен стать частью переговоров о передаче власти.

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