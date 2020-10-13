На всеукраинский опрос могут вынести легализацию медицинского каннабиса, - СМИ

Таким образом в команде Зеленского будто бы хотят повысить явку молодежи на местных выборах.

Одной из тем всеукраинского опроса 25 октября, который состоится одновременно с местными выборами, может стать легализация медицинского каннабиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

По его словам, таким образом в команде президента Украины Владимира Зеленского хотят повысить явку молодежи на местных выборах.

Однако ни в Офисе президента, ни в партии "Слуга народа" эту информацию изданию официально подтвердить не смогли.

При этом несколько собеседников уточнили, что вопрос Донбасса в ходе опроса подниматься не будет.

О том, что 25 октября у избирательных участков проведут опрос украинцев, Зеленский рассказал сегодня. Он заявил, что в опросе будет пять "важных вопросов", но каких именно - не сказал.

Впоследствии член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко добавил, что этот опрос будет добровольным, его будут проводить возле участков волонтеры.

Первый вопрос из опроса озвучат 14 октября, остальные четыре - по одному каждый следующий день.

В Комитете избирателей Украины сообщили, что проведение всенародного опроса в день голосования не предусмотрено Избирательным кодексом Украины.

В Офисе президента заявили, что анонсированный Зеленским опрос "не будет иметь прямых юридических последствий".

Заметим, что в начале сентября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина не готова к легализации марихуаны, оружия и проституции.

Напомним, экс-глава Минздрава Ульяна Супрун выступала за легализацию каннабиса для применения в медицинских целях. Она утверждала, что медицинский каннабис имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов и разрешен в 25 штатах США , Австралии, Канаде, его использование давно урегулировано во многих европейских странах.

Соответствующая петиция набрала необходимые 25 тыс. подписей. После чего 20 мая в Раде был зарегистрирован законопроект, предусматривавший легализацию медицинской марихуаны, в его поддержку выступили более 100 депутатов. Законопроект должны были рассмотреть на первом пленарном заседании Рады после регистрации, его включили в повестку дня, но очередь до проекта закона так и не дошла.

По информации Украинской ассоциации медицинского каннабиса, отсутствие доступа украинских граждан к медицинскому каннабису "нарушает конституционное право около 2 млн граждан на жизнь и доступ к эффективному лечению".

Супрун сообщила, что Минздрав подавал на последние заседания правительства Гройсмана проект изменений в постановление Кабмина с целью легализации медканнабиса в стране, однако министр внутренних дел Арсен Аваков заблокировал рассмотрение.