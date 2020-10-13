На всеукраинский опрос могут вынести легализацию медицинского каннабиса, - СМИ

Таким образом в команде Зеленского будто бы хотят повысить явку молодежи на местных выборах.

На всеукраинский опрос могут вынести легализацию медицинского каннабиса, - СМИ
Фото: Макс Левин

Одной из тем всеукраинского опроса 25 октября, который состоится одновременно с местными выборами, может стать легализация медицинского каннабиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

По его словам, таким образом в команде президента Украины Владимира Зеленского хотят повысить явку молодежи на местных выборах.

Однако ни в Офисе президента, ни в партии "Слуга народа" эту информацию изданию официально подтвердить не смогли.

При этом несколько собеседников уточнили, что вопрос Донбасса в ходе опроса подниматься не будет.

О том, что 25 октября у избирательных участков проведут опрос украинцев, Зеленский рассказал сегодня. Он заявил, что в опросе будет пять "важных вопросов", но каких именно - не сказал.

Впоследствии член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко добавил, что этот опрос будет добровольным, его будут проводить возле участков волонтеры.

Первый вопрос из опроса озвучат 14 октября, остальные четыре - по одному каждый следующий день.

В Комитете избирателей Украины сообщили, что проведение всенародного опроса в день голосования не предусмотрено Избирательным кодексом Украины.

В Офисе президента заявили, что анонсированный Зеленским опрос "не будет иметь прямых юридических последствий".

Заметим, что в начале сентября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина не готова к легализации марихуаны, оружия и проституции.

Напомним, экс-глава Минздрава Ульяна Супрун выступала за легализацию каннабиса для применения в медицинских целях. Она утверждала, что медицинский каннабис имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов и разрешен в 25 штатах США, Австралии, Канаде, его использование давно урегулировано во многих европейских странах.

Соответствующая петиция набрала необходимые 25 тыс. подписей. После чего 20 мая в Раде был зарегистрирован законопроект, предусматривавший легализацию медицинской марихуаны, в его поддержку выступили более 100 депутатов. Законопроект должны были рассмотреть на первом пленарном заседании Рады после регистрации, его включили в повестку дня, но очередь до проекта закона так и не дошла.

По информации Украинской ассоциации медицинского каннабиса, отсутствие доступа украинских граждан к медицинскому каннабису "нарушает конституционное право около 2 млн граждан на жизнь и доступ к эффективному лечению".

Супрун сообщила, что Минздрав подавал на последние заседания правительства Гройсмана проект изменений в постановление Кабмина с целью легализации медканнабиса в стране, однако министр внутренних дел Арсен Аваков заблокировал рассмотрение.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
И.о. министра образования призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей странеИ.о. министра образования призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей стране
Азербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликтеАзербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликте
Вакцинация от COVID-19 будет бесплатной для канадцев, - ТрюдоВакцинация от COVID-19 будет бесплатной для канадцев, - Трюдо
"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании
ЦИК Кыгрызстана признал выборы недействительнымиЦИК Кыгрызстана признал выборы недействительными
Блок рекламы


Похожие новости
Проведение опросов в день голосования противоречит избирательному кодексу, - КИУПроведение опросов в день голосования противоречит избирательному кодексу, - КИУ
Карантин в Украине могут продлить до Нового годаКарантин в Украине могут продлить до Нового года
Большинство украинцев ожидают результатов реформ в течение 4-5 лет, - соцопросБольшинство украинцев ожидают результатов реформ в течение 4-5 лет, - соцопрос
Отношение украинцев к РоSSии с февраля 2019-го ухудшилось - опросОтношение украинцев к РоSSии с февраля 2019-го ухудшилось - опрос
Аваков попросил еще 1,9 миллиарда из антиковидного фонда на доплаты полицейскимАваков попросил еще 1,9 миллиарда из антиковидного фонда на доплаты полицейским
Итальянский суд будет исследовать новый перевод речей и допросов Маркива (обновлено)Итальянский суд будет исследовать новый перевод речей и допросов Маркива (обновлено)
Денисова: суд будет исследовать новый перевод речей и допросов МаркиваДенисова: суд будет исследовать новый перевод речей и допросов Маркива
Кулеба разъяснил позицию власти в вопросе о Нагорном КарабахеКулеба разъяснил позицию власти в вопросе о Нагорном Карабахе
Верховный суд попросил КСУ растолковать, можно ли было штрафовать Зеленского за кофе в ХмельницкомВерховный суд попросил КСУ растолковать, можно ли было штрафовать Зеленского за кофе в Хмельницком
Кличко попросил МОН выяснить, кто нагнетает ситуацию вокруг Олимпийского колледжаКличко попросил МОН выяснить, кто нагнетает ситуацию вокруг Олимпийского колледжа
Последние новости
Подгружаем последние новости