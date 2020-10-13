Кличко просит Раду принять проект закона, который уменьшит тариф на газ

По его словам, это позволит установить меньшие цены на тепло и горячую воду.

Кличко просит Раду принять проект закона, который уменьшит тариф на газ
Фото: facebook/Кличко - мер

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в парламент относительно принятия законопроекта, который позволит уменьшить тариф на газ. Об этом он заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос из соцсетей.

«Я обращаюсь к депутатам парламента безотлагательно вынести на рассмотрение и принять законопроект №2458. Он позволит теплоснабжающим предприятиям Украины применять более низкую цену на газ. И устанавливать более низкие цены на тепло и горячую воду для населения. И киевляне, и жители других городов Украины должны платить реальную - низкую цену за услуги» - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что городская власть заботится о том, чтобы киевляне платили справедливую цену за полученные услуги.

«В прошлом отопительном сезоне, по постановлению правительства, действовала так называемая газовая скидка на природный газ для теплоснабжающих предприятий Украины. Напомню, в структуре тарифа на отопление и горячую воду стоимость газа составляет 80%. Поэтому, благодаря скидке, киевляне сэкономили на горячей воде и отоплении в среднем 1,5 миллиарда гривен», - сказал Кличко.

Он подчеркнул, что такое постановление действовало только для прошлого отопительного сезона. Аналогичного решения, которое бы касалось этого отопительного сезона, правительство не приняло. И у теплоснабжающих предприятий не только Киева, но и всей Украины нет правовых оснований применять актуальную цену на газ.

«Более того, парламент не смог за это время принять законопроект, дающий возможность применять актуальную цену газа, что на 35% ниже, чем та, по которой считали тарифы в 2018-м», - отметил Кличко.

Также мэр сообщил, что столица осуществила все технические и организационные меры, чтобы начать отопительный сезон вовремя.

«Мы также провели гидравлические испытания, по результатам которых тепловики устранили 6500 повреждений. Поэтому город готов оперативно начать отопительный сезон», - сообщил Виталий Кличко.

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