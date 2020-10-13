КПВВ "Станица Луганская" из-за коронавируса временно прекращает пропуск людей

Как исключение, через КПВВ будут пропускать при наличии документально подтвержденных жизненно важных оснований социально-гуманитарного характера.

КПВВ "Станица Луганская" из-за коронавируса временно прекращает пропуск людей
Фото: dpsu.gov.ua

Через КПВВ "Станица Луганская" с 15 октября временно прекращается пропуск людей в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

"С целью недопущения распространения острой респираторной болезни COVID-19, сохранения жизни и здоровья граждан, по приказу командующего Объединенных сил в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" в период с 15 октября по 31 октября 2020 года пропуск лиц через линию разграничения временно прекращается", - говорится в сообщении.

Как исключение, через КПВВ будут пропускать при наличии документально подтвержденных жизненно важных оснований социально-гуманитарного характера.

"Бездействие оккупационной администрации РФ привела к быстрому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на временно оккупированной территории Луганщины. Учитывая нехватку медицинского персонала и средств противодействия заболеванию, оккупанты не способны стабилизировать эпидемическую ситуацию", - добавили в ООС.

Напомним, 1 октября пункт пропуска "Станица Луганская" прекратил работу из-за пожара. Огнем были частично повреждены объекты в сервисной зоне у КПВВ, в частности, модуль работников Международного Комитета Красного Креста, который служил пунктом оказания помощи лицам, направляющимся через линию разграничения.

5 октября пропускной пункт "Станица Луганская" возобновил работу.

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