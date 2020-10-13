В Украине создали атлас нового административно-территориального устройства

В атласе указаны 136 районов, названия, границы, площадь, численность населения, состав общин каждого нового района каждой области.

В Украине создали атлас нового административно-территориального устройства

В Украине создан новый "Атлас административно-территориального устройства Украины. Новое районное деление и территориальные общины: 2020".

Как информирует пресс-служба Министерства развития общин и территорий, атлас по инициативе ведомства подготовлен Обществом исследователей Украины под редакцией автора идеи Павла Остапенко и при поддержке проекта "Поддержка надлежащего управления в местных общинах как составляющей реформы децентрализации" Координатора проектов ОБСЕ в Украине.

Атлас содержит подробную информацию о новых названиях, границах, площади, численности населения, составе по общинам каждого нового района каждой области.

"С начала децентрализации мы не просто пытались создать новую карту Украины. Задача была намного амбициознее - мы хотели, чтобы все общины в стране получили равные возможности, позволяющие им изменять жизнь людей к лучшему, предоставлять качественные и доступные услуги. В этом мы видели залог успеха для всей Украины. Из года в год реформа получала реальные очертания", - отметил заместитель министра развития общин и территорий Украины Вячеслав Негода.

В атласе указаны 136 районов (в т.ч. 17 - на временно оккупированных территориях Украины) и названия, границы, площадь, численность населения, состав общин каждого нового района каждой области.

По данным из атласа, всего в Украине 29 710 поселений (города, поселки городского типа, села). Также сообщается, что на сегодня население в Украине составляет 41 902,4 тыс. человек.

Напомним, что на заседании 17 июля Верховная Рада приняла постановление об образовании и ликвидации районов. Оно предусматривает ликвидацию 490 районов и создание 136 новых, "укрупненных".

25 октября на местных выборах, согласно новому законодательству, будут избираться 1470 глав общин, 136 районных советов и 22 областных совета - выборов в советы Донецкой и Луганской областей пока проводить не будут.

Изначально планировалось уменьшение количества районов до 129, однако после рекомендаций профильного парламентского комитета их число увеличили до 136. Главным требованием к каждому району является численность населения не ниже 150 тыс.

Границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, входящих в состав соответствующего района.

Проекты будущих районов были обнародованы Министерством общин и территорий в июне 2020 года. Все предложения относительно районов прошли общественные и экспертные обсуждения.

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