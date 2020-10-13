САП обжаловала закрытие дела против экс-министра экологии Злочевского

Также решается вопрос об обращении в Высший Совет Правосудия.

САП обжаловала закрытие дела против экс-министра экологии Злочевского
Микола Злочевський
Фото: burisma.com

Специализированная антикоррупционная прокуратура 13 октября обжаловала решение Печерского районного суда Киева, который обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову закрыть дело против экс-министра экологии Николая Злочевского.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Отмечается, что 1 октября 2020 года следственным судьей Печерского райсуда было вынесено решение, согласно которому генерального прокурора обязали рассмотреть ходатайство адвоката в рамках уголовного производства в отношении Злочевского и по результатам рассмотрения отменить постановление детектива Национального антикоррупционного бюро о возобновлении досудебного расследования. Также обязали прокурора, осуществляющего процессуальное руководство, принять меры по его закрытию.

"Заметим, что указанное решение суда ни в Офис генерального прокурора, ни к САП не поступало, о его существовании стало известно 12 октября 2020 года по результатам мониторинга Единого государственного реестра судебных решений. При этом, при принятии указанного постановления Печерским судом столицы досудебное расследование по вышеуказанному уголовному производству осуществлялось детективами НАБУ", - отметили в САП.

На сегодня данное решение обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

Также решается вопрос об обращении в Высший Совет правосудия с жалобой о совершении дисциплинарного проступка следственным судьей Печерского суда по результатам безосновательного принятия к рассмотрению жалобы адвоката и вынесения указанного решения.

Напомним, 12 июня руководство НАБУ и САП пытались передать 5 млн долларов за закрытие уголовного дела против Злочевского. Это должно было стать подарком ко дню рождения Злочевского. Еще 1 миллион нашли в автомобиле налоговика, который был предназначен ему как посреднику.

Дело касается возможной причастности экс-министра к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного Реал Банку (контролировался "семьей" Януковича), и их легализации. В этом деле сообщили о подозрении нескольким лицам, в том числе бывшему министру.

Был задержан первый заместитель начальника ГУ ГНС в Киеве Николай Ильяшенко (он был посредником, за услуги якобы должен был получить 1 млн долларов), один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, - Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывшая руководитель одного из департаментов ГНС Украины Елена Мазурова. Все трое арестованы. Ильяшенко - с залогом 84,08 млн гривен, Кича - с залогом 40,36 млн гривен, Мазурова - с залогом 120,02 млн гривен. 17 июня один из фигурантов дела о взятке за закрытие дела Злочевского вышел на свободу под залог 40 млн гривен.

Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. В конце 2014 года он покинул Украину, а начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении (ч. 3 ст. 368-2 УК).

1 февраля 2018 года появилась информация, что Злочевский вернулся в Украину.

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