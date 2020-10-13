Притула: "Голос" ведет переговоры об объединении с семью партиями

Партия "Голос" ведет переговоры об объединении с представителями семи украинских политических партий правоцентристского направления.

Об этом заявил в интервью Interfax-Украина заместитель главы партии Сергей Притула.

"Давайте я не буду спойлерить, но переговоры продолжаются сейчас с семью партиями на параллельных курсах. С кем-то они глубже, с кем-то пока поверхностные, но эти встречи происходят регулярно", - сказал Притула.

По его словам, в списках партии "Голос" в Киевсовет идут люди, которые ранее представляли правоцентристские политсилы "ДемАльянс", "Сила людей", "Самопомощь" и "Решительные граждане". После завершения объединительных процессов предложение присоединиться к проекту получит и партия "Европейская солидарность".

"Да, конечно, когда мы завершим объединительные какие-то процессы, мы предложим Петру Алексеевичу и его политической силе вливаться в нас. Очень будет интересно, если он скажет "Нет"- будет глупая ситуация, ведь в таком случае он будет распылять голоса патриотов" , - отметил Притула.

Напомним, вчера стало известно, что народный депутат от "Слуги народа", заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти Александр Качура считает, что после местных выборов политсила будет сотрудничать с партией "Оппозиционная платформа - За жизнь".