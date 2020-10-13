Притула: "Голос" ведет переговоры об объединении с семью партиями

Предложение присоединиться к проекту получит и партия "Европейская солидарность".

Притула: "Голос" ведет переговоры об объединении с семью партиями
Фото: mediananny.com

Партия "Голос" ведет переговоры об объединении с представителями семи украинских политических партий правоцентристского направления.

Об этом заявил в интервью Interfax-Украина заместитель главы партии Сергей Притула.

"Давайте я не буду спойлерить, но переговоры продолжаются сейчас с семью партиями на параллельных курсах. С кем-то они глубже, с кем-то пока поверхностные, но эти встречи происходят регулярно", - сказал Притула.

По его словам, в списках партии "Голос" в Киевсовет идут люди, которые ранее представляли правоцентристские политсилы "ДемАльянс", "Сила людей", "Самопомощь" и "Решительные граждане". После завершения объединительных процессов предложение присоединиться к проекту получит и партия "Европейская солидарность".

"Да, конечно, когда мы завершим объединительные какие-то процессы, мы предложим Петру Алексеевичу и его политической силе вливаться в нас. Очень будет интересно, если он скажет "Нет"- будет глупая ситуация, ведь в таком случае он будет распылять голоса патриотов" , - отметил Притула.

Напомним, вчера стало известно, что народный депутат от "Слуги народа", заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти Александр Качура считает, что после местных выборов политсила будет сотрудничать с партией "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
И.о. министра образования призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей странеИ.о. министра образования призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей стране
Азербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликтеАзербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликте
Вакцинация от COVID-19 будет бесплатной для канадцев, - ТрюдоВакцинация от COVID-19 будет бесплатной для канадцев, - Трюдо
"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании
ЦИК Кыгрызстана признал выборы недействительнымиЦИК Кыгрызстана признал выборы недействительными
Блок рекламы


Похожие новости
Джонсон вмешается в переговоры по BrexitДжонсон вмешается в переговоры по Brexit
РоSSия проведет в Черном море испытания нового корабля с крылатыми ракетамиРоSSия проведет в Черном море испытания нового корабля с крылатыми ракетами
Кандидат в столичные мэры Сергей Притула попал в конфуз с предвыборным слоганомКандидат в столичные мэры Сергей Притула попал в конфуз с предвыборным слоганом
Украина ведет собственное расследование по делу о "пленках Деркача", - ВенедиктоваУкраина ведет собственное расследование по делу о "пленках Деркача", - Венедиктова
Переговоры советников "Нормандского формата" в Берлине продолжались 7 часовПереговоры советников "Нормандского формата" в Берлине продолжались 7 часов
В Кабмине решили "перезагрузить" переговоры о свободной торговле с ТурциейВ Кабмине решили "перезагрузить" переговоры о свободной торговле с Турцией
Украина введет санкции против Никарагуа, если страна не закроет почетное консульство в Крыму, - КулебаУкраина введет санкции против Никарагуа, если страна не закроет почетное консульство в Крыму, - Кулеба
"Слуга народа" проведет съезд 30 августа при участии Зеленского"Слуга народа" проведет съезд 30 августа при участии Зеленского
Зеленский не видит смысла переносить переговоры из МинскаЗеленский не видит смысла переносить переговоры из Минска
Украина введет технические ограничения, чтобы предотвратить паломничество хасидов в Умань, - АваковУкраина введет технические ограничения, чтобы предотвратить паломничество хасидов в Умань, - Аваков
Последние новости
Подгружаем последние новости