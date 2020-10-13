В Украине только одна область готова к ослаблению карантина

В Кировоградской области показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч населения составляет 28,5.

В Украине только Кировоградская область готова к ослаблению карантина.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно индикаторным показателям для определения регионов со значительным распространением COVID-19, по состоянию на 12 октября в Кировоградской области показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч населения составляет 28,5.

Остальные 24 области и город Киев не готовы к смягчению противоэпидемических мероприятий.

Регионом с широким распространением COVID-19 считается тот, в котором есть хотя бы один из следующих признаков:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, выделенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50 процентов в течение пяти дней подряд;

среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 тестирований на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;

показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. населения превышает базовый уровень заболеваемости;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;

показатель роста количества случаев COVID-19 составляет более 10%.

Напомним, за сутки в Украине зафиксировано 5133 новых случая COVID-19. Выздоровели за сутки 2152 пациента.

Ранее сообщалось, что Минздрав инициирует продление карантина до 31 декабря. Также предлагается ограничить деятельность заведений общественного питания до 22:00.