В Украине только одна область готова к ослаблению карантина

В Кировоградской области показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч населения составляет 28,5.

В Украине только одна область готова к ослаблению карантина
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

В Украине только Кировоградская область готова к ослаблению карантина.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно индикаторным показателям для определения регионов со значительным распространением COVID-19, по состоянию на 12 октября в Кировоградской области показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч населения составляет 28,5.

Остальные 24 области и город Киев не готовы к смягчению противоэпидемических мероприятий.

Регионом с широким распространением COVID-19 считается тот, в котором есть хотя бы один из следующих признаков:

  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения, выделенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50 процентов в течение пяти дней подряд;
  • среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 тестирований на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;
  • показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. населения превышает базовый уровень заболеваемости;
  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;
  • показатель роста количества случаев COVID-19 составляет более 10%.

Напомним, за сутки в Украине зафиксировано 5133 новых случая COVID-19. Выздоровели за сутки 2152 пациента.

Ранее сообщалось, что Минздрав инициирует продление карантина до 31 декабря. Также предлагается ограничить деятельность заведений общественного питания до 22:00.

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