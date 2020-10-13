Кулеба прокомментировал незаконный призыв в роSSийскую армию в Крыму

Отправку срочников оккупанты запланировали на День защитника Украины.

Кулеба прокомментировал незаконный призыв в роSSийскую армию в Крыму
Чорноморський флот
Фото: encyclopedia

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал незаконный призыв на срочную службу в роSSийской армии в Крыму.

Отправка срочников из Севастополя запланирована на 14 октября - День защитника Украины. Об этом министр сообщил на брифинге.

Юноши призваны "на службу" в Черноморский флот и в войска Южного военного округа.

"Военнослужащие именно этого округа задействуются для осуществления агрессии против нашего государства. Очень четко хочу отметить, что призыв в Крыму - это военное преступление, прямо запрещенное международным гуманитарным правом. Эта незаконная призывная кампания уже двенадцатая. То есть это уже 12 военных преступлений. Это демонстрирует, что роSSийская агрессия продолжается", - отметил Кулеба.

Он добавил, что представитель президента РФ недавно заявлял, якобы Крым "никто нигде не будет обсуждать" и этот вопрос закрыт.

"Вопрос Крыма закрыт исключительно в сознании жителей Кремля. Для остального мира и для самих россиян, не обремененных пропагандистскими штампами, вопрос Крыма будет оставаться открытым, пока он не вернется в состав Украины", - отметил Кулеба.

Министр подчеркнул, что все преступления оккупантов в Крыму фиксируются, и "придет время, когда все они добавятся к делу, и РоSSия понесет за них ответственность".

Напомним, что 1 октября Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с призывом Россией на военную службу граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму.

В МИД отметили, что РоSSия осуществляет призыв населения оккупированного Крыма в вооруженные силы РФ, преследует в уголовном порядке тех, кто отказывается от такой службы, а также привлекает к массовым военно-пропагандистским мероприятиям население, включая несовершеннолетних, в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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