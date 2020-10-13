Военный, который поджег себя на Майдане, находится в коме

У него ожоги третьей степени.

Николай Микитенко
Фото: Відсіч Facebook
Николай Микитенко

Участник Операции Объединенных сил Николай Микитенко, который в ночь на 11 октября поджег себя на Майдане Незалежности в Киеве, находится в коме.

У него ожоги третьей степени. По словам дочери военного Юлии Микитенко, мотивы поступка отца являются политическими, пишет "Суспільне".

"Несогласие с действиями власти, а именно - разведение войск на линии разграничения и ползучая оккупация РоSSии. Он был абсолютно при трезвой памяти и четко осознавал, что делает. Не пытался себя потушить. Потушить пыталась молодежь, которая подбежала. В фонтане на Майдане", - сообщила Юлия Микитенко.

В пресс-службе Шевченковского управления Нацполиции в Киеве отметили, что новой информации об инциденте нет, мотивы потерпевшего правоохранители не называют.

Общественная организация "Отпор" сообщила, что в 2014 году Микитенко участвовал в боях под Славянском в составе добровольческого батальона Национальной гвардии Украины им. Сергея Кульчицкого.

Был ранен во время эвакуации сбитого вертолета на г. Карачун, имеет группу инвалидности. После лечения служил в различных боевых подразделениях в зоне ООС.

На странице Микитенко в Facebook есть несколько сообщений, в которых он говорил о несогласии с политикой действующей власти и самосожжении.

Напомним, что в июле 2018 года в Киеве возле Министерства обороны на Воздухофлотском проспекте доброволец АТО облил себя горючим веществом и поджег.

В феврале 2020 года в пикете у Офиса президента мужчина облил себя бензином и совершил самоподжог. Пламя быстро потушили, человек остался жив, но получил ожоги.

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