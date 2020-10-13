Зять Джарты подал декларацию в качестве кандидата на председателя Комиссии по регулированию азартных игр

Бывший нардеп-регионал Валерий Омельченко претендует на государственную должность.

Зять Джарты подал декларацию в качестве кандидата на председателя Комиссии по регулированию азартных игр
Фото: gazeta.ua

Валерий Омельченко, известный как зять покойного премьер-министра Крыма Василия Джарты, подал электронную декларацию, в которой указано, что он претендует на должность председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Об этом говорится в декларации Омельченко.

Среди недвижимого имущества Омельченко и его семья владеют квартирой в Киеве площадью 386 кв. м. В собственности его жены Виктории Джарты есть два земельных участка в столице и жилой дом в Обуховском районе. Омельченко имеет также земельный участок в Киеве.

В общей собственности семьи Омельченко есть квартира в оккупированном пророSSийскими боевиками Донецке, а также Виктория Джарты владеет апартаментами в оккупированной Ялте.

Омельченко также владеет автомобилем Аudi, а его жена имеет Bentley Continetal. Именно эту машину Омельченко задекларировал в 2011 году. В том же году авто засветилось в двух крупных ДТП.

В 2012 году Омельченко выдвинули кандидатом в народные депутаты от округа №55 (Макеевка). После появления в городе его рекламных биг-бордов, все они были разрисованы надписями "Рейдер!". Так же по городу были развешаны листовки с "биографией" Омельченко: захват инсулинового завода "Индар", уничтожение трамвая как средства передвижения в городе, захват автотранспорта в городе, захват и монополизация 100% аптечного бизнеса, захват завода древесных плит, а также захват Универмага города.

Напомним, 16 января Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект №2285-д о легализации азартных игр. Если закон будет принят, в Бюджетный, Налоговый, Уголовный кодексы и КУоАП необходимо внести изменения, а законы "О запрете игорного бизнеса в Украине" и "О государственных лотереях в Украине" перестанут действовать.

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