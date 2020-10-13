Трамп провел первый митинг с избирателями после выздоровления от ковида и заявил, что чувствует себя "очень сильным"

Своим избирателям он заявил, что "поцелует всех присутствующих здесь, поцелует парней и красивых женщин".

Дональд Трамп
Фото: Скриншот
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп восстановил предвыборные встречи с электоратом после выздоровления от коронавируса.

Он провел митинг в Сэнфорде (штат Флорида), при этом он не надел защитную маску. Об этом пишет Reuters.

На встречу с президентом пришли тысячи людей, большинство из них также были без масок или респираторов.

"Я прошел через это сейчас. Говорят, у меня иммунитет. Я чувствую себя очень сильным сейчас. Я поцелую всех присутствующих здесь, я поцелую парней и красивых женщин, я дам вам большой поцелуй", - заявил Трамп.

Возвращение Трампа к встречам с избирателями дало старт трехнедельному "спринту" перед выборами, которые запланированы на 3 ноября. 74-летний Трамп пытается изменить динамику гонки, поскольку опросы избирателей в некоторых ключевых штатах свидетельствуют о том, что он проигрывает "демократу" Джо Байдену.

Напомним, что 2 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что результаты тестов на COVID-19, взятые у него и его жены Мелании, показали положительный результат. 3 октября Трампа госпитализировали.

Положительный тест на COVID-19 также получила близкая помощница президента США Хоуп Хикс. Она сопровождала президента в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу президента с избирателями.

5 октября Дональд Трамп покинул больницу и проехал на машине перед своими сторонниками.

10 октября в США отменили дебаты между действующим президентом США республиканцем Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом.

Словесную дуэль решили провести в виртуальном формате после того, как Трамп заразился коронавирусом, но президент в интервью Fox Business назвал это "неприемлемым" и отказался от участия.

12 октября в Белом доме сообщили, что Дональд Трамп готов к проведению очередного раунда дебатов в традиционном формате, а врачи разрешили ему восстановить общественную деятельность.

Первая теледуэль Трампа и Байдена прошла 29 сентября. Политики набросились друг на друга с обвинениями. Байден назвал Трампа "худшим президентом в истории США", "клоуном", "лжецом", и обвинил его в разжигании расистских настроений. Дональд Трамп взамен постоянно перебивал оппонента, выразил сомнение в его умственных способностях и назвал работу сына Байдена в Украине проявлением коррупции.

После этих дебатов CPD изменила правила их проведения и наделила модератора возможностью выключать микрофоны соперников.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
И.о. министра образования призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей странеИ.о. министра образования призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей стране
Азербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликтеАзербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликте
Вакцинация от COVID-19 будет бесплатной для канадцев, - ТрюдоВакцинация от COVID-19 будет бесплатной для канадцев, - Трюдо
"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании
Зеленский уволил Абромавичюса с должности гендиректора "Укроборонпрома"Зеленский уволил Абромавичюса с должности гендиректора "Укроборонпрома"
Блок рекламы


Похожие новости
Военный, который поджег себя на Майдане, находится в комеВоенный, который поджег себя на Майдане, находится в коме
Силовикам в Беларуси разрешат применять против митингующих боевое оружиеСиловикам в Беларуси разрешат применять против митингующих боевое оружие
Азербайджан заявил об обстрелах после перемирия, Армения отрицаетАзербайджан заявил об обстрелах после перемирия, Армения отрицает
Владимир Зеленский пожаловался, что Порошенко до сих пор считает себя президентомВладимир Зеленский пожаловался, что Порошенко до сих пор считает себя президентом
"Слуга народа" Качура: партия однозначно будет сотрудничать с ОПЗЖ после местных выборов, но коалиции не будет"Слуга народа" Качура: партия однозначно будет сотрудничать с ОПЗЖ после местных выборов, но коалиции не будет
Балуха переводят в нейрохирургию после более чем месячного пребывания в реанимацииБалуха переводят в нейрохирургию после более чем месячного пребывания в реанимации
Зеленский заявил, что Венедиктова уйдет с должности, если до конца года "не покажет своего результата"Зеленский заявил, что Венедиктова уйдет с должности, если до конца года "не покажет своего результата"
Зеленский в интервью BBC заявил, что верит в возможность мирного соглашения с Путиным о возвращении оккупированных территорийЗеленский в интервью BBC заявил, что верит в возможность мирного соглашения с Путиным о возвращении оккупированных территорий
В Киеве провели акцию в поддержку узников Кремля В Киеве провели акцию в поддержку узников Кремля
Британия поблагодарила СБУ за проведение "самой большой за последние 30 лет" совместной спецоперацииБритания поблагодарила СБУ за проведение "самой большой за последние 30 лет" совместной спецоперации
Последние новости
Подгружаем последние новости