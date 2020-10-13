Трамп провел первый митинг с избирателями после выздоровления от ковида и заявил, что чувствует себя "очень сильным"

Своим избирателям он заявил, что "поцелует всех присутствующих здесь, поцелует парней и красивых женщин".

Фото: Скриншот Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп восстановил предвыборные встречи с электоратом после выздоровления от коронавируса.

Он провел митинг в Сэнфорде (штат Флорида), при этом он не надел защитную маску. Об этом пишет Reuters.

На встречу с президентом пришли тысячи людей, большинство из них также были без масок или респираторов.

"Я прошел через это сейчас. Говорят, у меня иммунитет. Я чувствую себя очень сильным сейчас. Я поцелую всех присутствующих здесь, я поцелую парней и красивых женщин, я дам вам большой поцелуй", - заявил Трамп.

Возвращение Трампа к встречам с избирателями дало старт трехнедельному "спринту" перед выборами, которые запланированы на 3 ноября. 74-летний Трамп пытается изменить динамику гонки, поскольку опросы избирателей в некоторых ключевых штатах свидетельствуют о том, что он проигрывает "демократу" Джо Байдену.

Напомним, что 2 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что результаты тестов на COVID-19, взятые у него и его жены Мелании, показали положительный результат. 3 октября Трампа госпитализировали.

Положительный тест на COVID-19 также получила близкая помощница президента США Хоуп Хикс. Она сопровождала президента в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу президента с избирателями.

5 октября Дональд Трамп покинул больницу и проехал на машине перед своими сторонниками.

10 октября в США отменили дебаты между действующим президентом США республиканцем Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом.

Словесную дуэль решили провести в виртуальном формате после того, как Трамп заразился коронавирусом, но президент в интервью Fox Business назвал это "неприемлемым" и отказался от участия.

12 октября в Белом доме сообщили, что Дональд Трамп готов к проведению очередного раунда дебатов в традиционном формате, а врачи разрешили ему восстановить общественную деятельность.

Первая теледуэль Трампа и Байдена прошла 29 сентября. Политики набросились друг на друга с обвинениями. Байден назвал Трампа "худшим президентом в истории США ", "клоуном", "лжецом", и обвинил его в разжигании расистских настроений. Дональд Трамп взамен постоянно перебивал оппонента, выразил сомнение в его умственных способностях и назвал работу сына Байдена в Украине проявлением коррупции.

После этих дебатов CPD изменила правила их проведения и наделила модератора возможностью выключать микрофоны соперников.