Совет ЕС решил улучшить условия работы заробитчан

Совет ЕС решил улучшить условия работы заробитчан

Совет ЕС принял решение об улучшении условий работы и проживания в ЕС сезонных рабочих из третьих стран. Об этом со ссылкой на принятый документ сообщает Deutsche Welle.

В частности, документ содержит перечень рекомендаций странам ЕС о дополнениях к их трудовому законодательству. Национальным государствам рекомендуют платить сезонным рабочим зарплату, не ниже, чем стандарты для страны, где они работают, говорится в документе.

Кроме того, страны-члены должны обеспечивать сезонных рабочих информацией об их правах и обязанностях на родном или понятном рабочему языке.

Также Совет предлагает начать разрабатывать единый свод правил для агентств трудоустройства на сезонные работы. Данные правила будут действовать и для агентств за пределами ЕС, если они занимаются наймом для работы в странах Евросоюза.

Наконец, Совет предлагает ввести для агентств обязательное информирование потенциальных рабочих понятным им языком о продолжительности трудоустройства, о начислении зарплаты и о том, вычисляется ли из нее оплата за проживание, об условиях работы и оплату медицинской помощи.

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