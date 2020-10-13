Силовикам в Беларуси разрешат применять против митингующих боевое оружие

В МВД Беларуси считают, что протесты стали организованными и чрезвычайно радикальными.

Белорусской полиции будет разрешено использовать боевое оружие на улицах в случае необходимости.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство внутренних дел Беларуси.

Как свидетельствуют видео, которые появились в социальных сетях, сегодня во время уличных протестов белорусские силовики в балаклавах применили сигнальные пистолеты и неизвестный аэрозоль против участников акции, которые скандировали: "Фашисты".

О травмах среди участников митинга не сообщалось.

Представитель Министерства внутренних дел Беларуси позже подтвердил применение сигнальных пистолетов и слезоточивого газа.

"Протесты, которые переместились в основном в Минск, стали организованными и чрезвычайно радикальными. В связи с этим сотрудники МВД и внутренних войск не будут покидать улицы и в случае необходимости будут использовать спецтехнику и боевое оружие", - говорится в заявлении МВД Беларуси.

Напомним, массовые протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа. Демонстранты выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.

Во время протестов погибли три человека, задержаны более 13 500 человек, силовики применяли к протестующим пытки. Белорусские

правозащитники признали политзаключенными почти 100 человек. В середине сентября были задержаны или выдворены шесть из семи членов президиума Координационного совета. На свободе осталась только нобелевская лауреат Светлана Алексиевич.

Евросоюз в октябре ввел санкции против 50 белорусских должностных лиц (среди них министр внутренних дел и его заместители, а также весь состав ЦИК) за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Лукашенко в этом списке нет.

11 октября в Минске состоялась очередная акция протеста. Силовики начали задерживать участников Марша гордости. Первые задержания начались у кинотеатра "Москва", на проспекте Победителей, возле Дворца спорта и стеллы "Минск - город герой". В целом были задержаны почти 600 человек, среди них - несколько десятков журналистов.