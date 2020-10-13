Партию Шария финансирует сеть заправок БРСМ-Нафта - Bihus.info

Журналисты получили доступ к внутренней переписке партии.

?Партию Шария финансирует сеть заправок БРСМ-Нафта - Bihus.info
Анатолий Шарий
Фото: Lenta.ru

Деятельность политического проекта "Партия Шария", который ведет пророSSийский пропагандист Анатолий Шарий, финансирует всеукраинская сеть автозаправочных станций БРСМ-Нафта.

Об этом говорится в новом расследовании журналистов Bihus.info, которые получили доступ к внутренней переписке партии.

По их информации, одобряет все неофициальные финансовые затраты на деятельность проекта Шария Анджела Ларкина, которая является руководителем ряда предприятий бренда БРСМ-Нафта. Согласно официальному отчету, за первый квартал 2020 года "Партия Шария" получила 1 168 653 гривны "пожертвований", из которых на зарплату сотрудников потратили 224 714 гривен, однако, согласно неофициальной отчетности, только за один месяц партия потратила на зарплаты 1,3 млн гривен . Гонорары различных экспертов, которые в эфире телеканалов продвигают Шария, в эту сумму не входят.

Из переписки следует, что сотрудников партии даже обязывают пользоваться бензином БРСМ-Нафты.

Утверждает все расходы партии, по информации журналистов, тоже Ларкина. Она или отправляет в офисы наличные, либо решает, каким другим способом передать деньги в то или иное региональное представительство партии. В ответ на просьбу редакции прокомментировать эту информацию, Ларкина сказала, что не понимает, о чем речь.

Иван Мамчур, шестой номер в списке партии на выборах 2019 года, через банковскую карту которого, по данным журналистов, также поступали деньги для партии, тоже отказался общаться с журналистами на эту тему.

Учредитель издания журналист Денис Бигус считает, что сомнений в достоверности полученной информации нет. По его словам, в переписке и отчетах есть персональные данные партийцев, номера их банковских карт и остальная конфиденциальная информация, которой нет в открытом доступе. Журналисты также отметили, что полный объем свидетельств, который им удалось собрать, они уже передали правоохранителям.

Основателем БРСМ-Нафта является украинский предприниматель Андрей Биба.

Напомним, в июле СМИ сообщили, что Шарий около года владеет виллой стоимостью около 1 млн евро в каталонском городке Рода-де-Бара.

Анатолий Шарий - бывший журналист, бежал из Украины в 2012 году и получил политическое убежище в Литве. Впоследствии начал вести политический блог на YouTube с пророSSийской риторикой. По данным партнера Youtube - сервиса Tubular, по итогам весны около 40% YouTube-аудитории Шария - из РоSSии.

Летом 2019 года Шарий объявил о создании политической партии и назвал ее "Партия Шария". Она сразу намеревалась побороться за места в Верховной Раде. Центральная избирательная комиссия сначала зарегистрировала Шария кандидатом в депутаты, однако затем отменила регистрацию, поскольку он не проживает в Украине с 2012 года. В 2012 году он утверждал литовской власти, что преследуется со стороны пророSSийского режима президента Виктора Януковича. Якобы он проводил расследование об участии госучреждений в наркобизнесе, поэтому против него сфальсифицировали дела. В феврале 2015 года в Департаменте миграции Литвы заявили, что Шария могут лишить политического убежища в этой стране, поскольку после победы Майдана Янукович сбежал в РоSSию.

В 2017 году сотрудники Службы безопасности провели воспитательную беседу с помощницей Шария, которая за гонорары снимала сюжеты для дискредитации Украины.

В июне этого года в Харькове избили представителя "Партии Шария", который, по словам самого блогера, "собирался вести колонну на Киев". Ранее, в январе, в Херсоне неизвестные сожгли офис партии.

Сейчас сторонники блогера-беглеца готовятся к местным выборам, которые состоятся осенью.

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