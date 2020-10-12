Оппозиция Беларуси обсудила санкции против чиновников и силовиков

Ограничения коснутся белорусских чиновников и силовиков, которые нарушают закон.

Представители белорусской оппозиции провели встречу, на которой согласовали формат совместной работы по достижению требований участников акций протеста.

Об этом в Telegram сообщил экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало.

"В условиях, когда режим пытается расколоть белорусское общество, штабы Тихановской, Цепкало, Бабарыко, Координационный Совет, Фонд BySol провели экстренную рабочую встречу. Вместе они согласовали формат совместной работы по достижению всех народных требований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди основных требований протестующих - проведение новых открытых выборов, расследование преступлений по фактам насилия над мирными белорусами, а также освобождение политических заключенных.

"На встрече обсуждалась координация работы фондов помощи пострадавшим на протестах, а также санкции для чиновников и силовиков, которые нарушают закон, и поддержку тех, кто готов перейти на сторону народа", - говорится в сообщении по итогам встречи.

Напомним, министр иностранных дел Германии Гайко Маас считает, что Европейский Союз должен ввести санкции против Александра Лукашенко. Он предложил разработать новые санкции из-за продолжения насилия против протестующих в Беларуси.