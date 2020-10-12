Оккупанты открывали огонь из гранатометов возле Авдеевки

Потерь среди военных нет.

Оккупанты открывали огонь из гранатометов возле Авдеевки
Фото: facebook.com/ato.news

С начала суток, 12 октября, на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации: противник совершил несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета и подствольного гранатомета в районе Авдеевки.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил

в фейсбуке.

"Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет", - говорится в вечерней сводке.

На других участках по всей линии разграничения наблюдается тишина.

Другие составляющие сил обороны продолжают выполнять задачи в зоне ООС. Так в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано почти 5,5 гектаров территории и передан на уничтожение 71 взрывоопасный предмет.

Восстановительные работы в течение прошедшего дня не проводились.

Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью

BBC заявил, что верит в возможность мирного соглашения с президентом РФ Владимиром Путиным о возвращении оккупированных территорий.

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