Оккупанты открывали огонь из гранатометов возле Авдеевки

С начала суток, 12 октября, на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации: противник совершил несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета и подствольного гранатомета в районе Авдеевки.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил

в фейсбуке.

"Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет", - говорится в вечерней сводке.

На других участках по всей линии разграничения наблюдается тишина.

Другие составляющие сил обороны продолжают выполнять задачи в зоне ООС. Так в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано почти 5,5 гектаров территории и передан на уничтожение 71 взрывоопасный предмет.

Восстановительные работы в течение прошедшего дня не проводились.

Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью