В Одессе учительница довела пятиклассницу до слез из-за украинского языка на уроке, ее уволят

Языковой омбудсмен назвал инцидент ответом на вопрос, какой на самом деле язык пытаются притеснять, и какой нуждается в государственной защите.

В Одессе учительница довела пятиклассницу до слез из-за украинского языка на уроке, ее уволят
Архівне фото
Фото: internat-mar.ucoz.ua

В Одессе одна из учительниц гимназии устроила буллинг школьнице из-за того, что та на уроке говорила на украинском языке.

Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Во время урока пятиклассница Леся ответила учительнице на украинском, что вывело ту из себя. Преподавательница накричала на ребенка, довела девочку до слез и сказала, что та "считает себя выше других, потому что говорит на украинском языке".

"Видите, что у нас делается. Она разговаривает на украинском языке, так получается, что она выше нас. Альбом не принесла, рисунки не принесла, а права качает. И языком будет прикрываться здесь мне..." - накричала на ребенка учительница.

Когда девочка расплакалась, учительница сказала, что в следующий раз надо отвечать лучше.

«Не реви, все, и отвечай следующий раз лучше. Но так нельзя говорить. Получается, что она выше нас. Давайте на украинском тогда все будем общаться? ... Не плачь, я не люблю слез ... Но, может, я ее не так поняла", - сказала учительница, добавив, что "на первый раз она ей прощает".

Буйневич сообщила, что учительницу рисования одесской гимназии №4 Раису Пироговскую уволят по ст.31 п.3 КЗоТ (совершение сотрудником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы).

"Приношу свои извинения от всех педагогов родителям и ребенку. А нам, учителям, хочу пожелать не закрывать сердце от чувств воспитанников. Такой тон, давление и содержание сказанного навсегда лишают детей доверия", - написала она в фейсбуке.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отреагировал на инцидент и требует от Министерства образования и науки провести разъяснительную работу со всеми учебными заведениями, чтобы предупредить и не допустить случаев ограничения учеников по языковому признаку.

"Ужасный инцидент, который произошел в гимназии №4 города Одесса, где учительница позволила себе недопустимое поведение с ребенком из-за украинского языка - это ответ на вопрос, какой на самом деле язык пытаются притеснять, и какой нуждается в государственной защите в Украине", - говорится в сообщении языкового омбудсмена в фейсбуке.

Кремень отметил, что учителя, воспитатели или методисты, которые позволяют себе так обращаться с детьми, не имеют никакого права занимать такие должности.

"Обращаюсь к Министерству образования и науки Украины с требованием провести соответствующую разъяснительную работу со всеми учебными заведениями, чтобы предупредить и не допустить подобные случаи ограничения учащихся. Считаю, что любые проявления дискриминации человека, в том числе по языковому признаку, должны быть наказаны. Спасибо департаменту образования и науки Одесского горсовета и директору школы за оперативную реакцию - увольнение учителя", - добавил Кремень.

Напомним, согласно соцопросам, исключительно на украинском в семьях говорят 36,3% украинцев, 10,3% - только на русском языке, а 26,8% одинаково часто на обоих языках.

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