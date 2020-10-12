Дубинский: СБУ начала заниматься ларьками в Киеве, “это закончится крышеванием”

СБУ затребовала в Киевсовете документы на киоски, установленные на столичных остановках общественного транспорта.

Об этом KV стало известно из публикации в Telegram-канале народного депутата Александра Дубинского (фракция “Слуга народа”, на фото).

“В СБУ в рамках какого-то дела решили разобраться с законностью установки киосков в Киеве . Видимо, эти киоски очень опасны для государственности. На таможне порядок, можно уже заняться и киосками”, – иронизирует Александр Дубинский.

Он опубликовал письмо за подписью первого заместителя Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Евгения Айдемского, направленное к Киевсовет 8 октября 2020 года.

СБУ затребовало документы об утверждении Порядка проведения инвестиционного конкурса, состава комиссии за 2007 год, и документов всех участников конкурсов на установку ларьков на остановках общественного транспорта за 2016 год, документы об участии в конкурсах, бухгалтерские документы, сметы, банковские выписки, договоры и другие документы.

“Заканчивается это все крышеванием ларьков. Ларечная экономика. Что тут выдумывать”, – пишет Александр Дубинский.

Напомним, президент Владимир Зеленский в октябре 2019 года публично указал на необходимость лишения СБУ полномочий расследовать экономические и коррупционные преступления. Верховная Рада работает над законопроектом о создании Бюро экономической безопасности и лишением СБУ права расследования преступлений в сфере экономики. Ожидается, что законопроект №3087-Д скоро будет вынесен на второе чтение в Раду.

Фото: предоставлено пресс-службой партии “Слуга народа”