Дубинский: СБУ начала заниматься ларьками в Киеве, “это закончится крышеванием”
СБУ затребовала в Киевсовете документы на киоски, установленные на столичных остановках общественного транспорта.
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“В СБУ в рамках какого-то дела решили разобраться с законностью установки киосков в Киеве. Видимо, эти киоски очень опасны для государственности. На таможне порядок, можно уже заняться и киосками”, – иронизирует Александр Дубинский.
Он опубликовал письмо за подписью первого заместителя Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Евгения Айдемского, направленное к Киевсовет 8 октября 2020 года.
СБУ затребовало документы об утверждении Порядка проведения инвестиционного конкурса, состава комиссии за 2007 год, и документов всех участников конкурсов на установку ларьков на остановках общественного транспорта за 2016 год, документы об участии в конкурсах, бухгалтерские документы, сметы, банковские выписки, договоры и другие документы.
“Заканчивается это все крышеванием ларьков. Ларечная экономика. Что тут выдумывать”, – пишет Александр Дубинский.
Напомним, президент Владимир Зеленский в октябре 2019 года
Фото: предоставлено пресс-службой партии “Слуга народа”