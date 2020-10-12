Азербайджан заявил об обстрелах после перемирия, Армения отрицает

Посол Азербайджанской Республики в Украине Эльмира Ахундова зявила, что с момента заключенного в Москве перемирия по Нагорному Карабаху между Азербайджаном и Арменией в городе Гянджа погибли уже 11 человек.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на обращение посла в женские и правозащитные организации Украины.

"Только за первую ночь после объявленного в Москве перемирия в результате ракетного обстрела вооруженными силами Армении города Гянджа, расположенного далеко за пределами прифронтовой зоны, погибли 11 человек. Среди них 4 женщины. Ранены 34 мирных жителя, 16 из них - женщины, 6 - малолетние дети", - говорится в заявлении.

По данным посла, всего с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, начиная с 27 сентября, в мирных городах и селах Азербайджана погибли более 40 человек, 205 получили ранения.

Министерство обороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле с армянской территории города Гянджа.

Напомним, 27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе перешли в активную фазу. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении. Обе стороны заявили о жертвах среди военных и мирных жителей.

В тот же день Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Впоследствии военное положение и комендантский час ввели в Азербайджане. 2 октября Армения привела вооруженные силы в полную боевую готовность.

4 октября Азербайджан сообщил, что армянская армия нанесла удар по городу Гянджа.

ООН и мировые лидеры призвали стороны к немедленным переговорам. Вместе с тем президент Азербайджана Ильхам Алиев главным условием перемирия назвал вывод вооруженных сил Армении из региона.

Стороны договорились о прекращении огня по итогам переговоров в Москве 10 октября. Переговоры продолжались 10 часов. В результате стороны сошлись на четырех пунктах. В частности, перемирие должно быть установлено для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших при посредничестве международного Красного Креста.