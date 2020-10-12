В Афинах неизвестный напал на Саакашвили и ударил его по голове

Перед инцидентом политик сообщил, что прибыл на встречу с эмигрантами из Грузии.

В Афинах неизвестный напал на Саакашвили и ударил его по голове
Фото: tribune.com.ua

В столице Греции Афинах неизвестный мужчина напал на экс-президента Грузии, главу Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили.

Видео опубликовал грузинский канал "Точка зрения".

В ролике видно, как Саакашвили окружили поклонники, но в какой-то момент на него нападает мужчина в капюшоне и наносит несколько ударов по голове.

Перед инцидентом Саакашвили написал в фейсбуке, что прибыл в Афины на встречу с эмигрантами из Грузии.

Напомним, в 2004-2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. После окончания второй каденции он покинул страну. В Грузии против него возбуждены уголовные дела, в частности, его заочно приговорили к 6 годам тюрьмы. Летом 2014-го Грузия объявила Саакашвили в розыск.

Позже Саакашвили получил украинский паспорт, а в 2015-2016 годах возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. В 2017 году пятый президент Петр Порошенко прекратил украинское гражданство Саакашвили из-за указания ложных данных в анкете, однако в 2019 году шестой президент Владимир Зеленский своим указом его вернул. Позже Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ, который он переименовал в "Офис простых решений и результатов".

В Украине Саакашвили обвиняли в получении денег от олигарха Сергея Курченко (ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса, содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). Расследование было приостановлено, поскольку Саакашвили после выдворения из Украины проживал в Нидерландах, и Генеральная прокуратура направляла туда запрос о предоставлении международно-правовой помощи. По возвращении в Украину прокуратура не возобновила дела.

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