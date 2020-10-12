В Офисе президента видят три варианта получения вакцины от коронавируса

В Офисе президента Украины рассказали о трех способах получения вакцины от коронавируса: на собственных мощностях, через продажу излишков вакцины странами ЕС , через механизм COVAX.

Об этом заявил в интервью Interfax-Украина заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.

"Первое - действительно президент Зеленский заявил, что у нас сегодня уже существуют фармацевтические мощности, которые готовы производить такую вакцину в Украине. Безусловно, если тем компаниям подойдут наши производственные мощности, такая вакцина скорее попадет в Украину. Ибо очевидно, что, производя ее для других стран, мы также будем производить ее для себя по соответствующим соглашениям. Это один путь. Но здесь должны между собой говорить специалисты, фармацевты, посмотреть на наши мощности, оценить их. Я так понимаю, они достаточно мощные, эффективные и современные, но здесь должны говорить специалисты", - сказал Жовква.

По его словам, второй путь - продажа избытка вакцины странами ЕС для третьих стран.

"И третий путь - учитывая то, что мы ведем диалог, присоединились к соответствующим механизмам по государственным закупкам, мы можем быть в очереди из стран-партнеров. Эти три пути все реальны. Возможно, все из них как раз и будут реализованы. И я думаю, что в то время, когда вакцина уже будет произведена, испытана и поставлена на производство, Украина точно не будет отставать в получении этой вакцины. Но пока мы говорим только о теоретических вещах", - отметил Жовква.

Он также добавил, что вопрос вакцин обсуждали и во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию. Премьер-министру Борису Джонсону украинская сторона предложила мощности украинских предприятий.

Жовква сказал, что Джонсон "сразу отреагировал и сказал, что это очень интересная идея".

"Возможно, британскую вакцину можно будет даже быстрее получить", - заявил заместитель руководителя ОПУ.

Напомним, в августе Виктор Ляшко заявил, что вакцина против COVID-19 для массового использования появится в Украине не раньше, чем в марте следующего года.