Кличко хочет закрыть самую большую свалку Украины

Мэр Киева заявил, что процесс закрытия будет длительным.

Кличко хочет закрыть самую большую свалку Украины
Сміттєвий полігон в Підгірцях під Києвом
Фото: 112

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на полигоне №5 в Подгорцах начнут рекультивацию и подготовку к закрытию.

Об этом Кличко сообщил на пресс-конференции.

"Полигон №5 в Подгорцах - это самая большая свалка в Украине. За год на него свозят более 450 тысяч тонн отходов. Работает этот полигон - уже 34 года. Представьте - сколько там мусора! Мы внедряем на полигоне новейшие технологии, чтобы минимизировать его негативное влияние на экологию. Напомню, несколько лет назад мы установили современную станцию очистки фильтрата, которая способна сегодня очищать 750 кубометров фильтрата в сутки. Это не допускает утечки фильтрата в окружающую среду. Я уже подписал распоряжение о начале работ по рекультивации всего полигона", - сказал мэр столицы.

По его словам, проект рекультивации первой карты на полигоне уже прошел государственную экспертизу. Сейчас закупают необходимое оборудование.

Кличко также отметил, что процесс будет длительным.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы надежно законсервировать мусор и не допустить разного рода аварийных случаев. Параллельно город работает над созданием альтернативы полигону. Киев уже разработал "План управления отходами", предусматривающий строительство перерабатывающих предприятий", - добавил мэр Киева.

Напомним, полигон в Подгорцах, куда свозят большую часть мусора из Киева, уже не первый год переполнен. Высота свалки достигает высоты 30-этажного дома.

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