Нардеп "Слуги народа" Качура подал в суд на коллегу по фракции Богуцкую из-за поста о "тупом сапоге"

Народный депутат Александр Качура подал в суд на коллегу по фракции "Слуга народа" Елизавету Богуцкую из-за оскорбительного поста в Facebook.

Об этом Качура сообщил на своей странице в этой соцсети.

"Вчера Елизавета написала оскорбительный пост обо мне. Подаю иск в суд! А выигранные по решению суда средства передам организациям переселенцев из аннексированной РФ Автономной республики Крым. Хотя такая польза будет от "деятельности" Елизаветы для крымчан", - заявил он.

Речь идет о вчерашнем сообщении Богуцкой, в котором она прокомментировала заявление Качуры относительно вакцинации от коронавируса роSSийским препаратом.

"Мне плевать, что там себе решил уколоть Качура, но говорить о том, что он заботится о здоровье украинской нации, - это уже слишком. Это же надо быть тупым сапогом, чтобы на украинцах тестировать русский медицинский полуфабрикат!" - написала Богуцкая.

В ответ на сообщение Качуры об иске в суд Богуцкая заявила, что придет на заседание, "послушает, какие конкретно слова, прочитанные на ее странице, оскорбили заявителя".

"И почему другие, написанные несколькими строками ниже, не вызывали у него никаких эмоций? Мне и самой интересно", - отметила нардеп.

Парламентарий заметила, что не собирается подавать встречный иск в суд.

Напомним, что ранее глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, а также с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Во время разговора Медведчук попросил у Путина предоставить Украине роSSийскую вакцину от коронавируса. Он также рассказал, что сам опробовал эту вакцину, когда отдыхал в оккупированном Крыму в августе.

Качура в эфире одного из телеканалов высказал мнение, что Украина будет обязана договариваться с РФ о закупке ее вакцины, если будет доказана эффективность препарата.

"Если роSSийская вакцина покажет свою эффективность, будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны закупать, я считаю", - сказал Качура.

Президент Украины Владимир Зеленский считает разработанную в РоSSии вакцину от коронавируса "непроверенным средством" и призывает не верить политикам, которые прививаются ею.