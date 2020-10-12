Нардеп "Слуги народа" Качура подал в суд на коллегу по фракции Богуцкую из-за поста о "тупом сапоге"

Богуцкая сообщила, что обязательно придет на соответствующее судебное заседание.

Нардеп "Слуги народа" Качура подал в суд на коллегу по фракции Богуцкую из-за поста о "тупом сапоге"
Фото: фейсбук/Александр Тимошенко

Народный депутат Александр Качура подал в суд на коллегу по фракции "Слуга народа" Елизавету Богуцкую из-за оскорбительного поста в Facebook.

Об этом Качура сообщил на своей странице в этой соцсети.

"Вчера Елизавета написала оскорбительный пост обо мне. Подаю иск в суд! А выигранные по решению суда средства передам организациям переселенцев из аннексированной РФ Автономной республики Крым. Хотя такая польза будет от "деятельности" Елизаветы для крымчан", - заявил он.

Речь идет о вчерашнем сообщении Богуцкой, в котором она прокомментировала заявление Качуры относительно вакцинации от коронавируса роSSийским препаратом.

"Мне плевать, что там себе решил уколоть Качура, но говорить о том, что он заботится о здоровье украинской нации, - это уже слишком. Это же надо быть тупым сапогом, чтобы на украинцах тестировать русский медицинский полуфабрикат!" - написала Богуцкая.

В ответ на сообщение Качуры об иске в суд Богуцкая заявила, что придет на заседание, "послушает, какие конкретно слова, прочитанные на ее странице, оскорбили заявителя".

"И почему другие, написанные несколькими строками ниже, не вызывали у него никаких эмоций? Мне и самой интересно", - отметила нардеп.

Парламентарий заметила, что не собирается подавать встречный иск в суд.

Напомним, что ранее глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, а также с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Во время разговора Медведчук попросил у Путина предоставить Украине роSSийскую вакцину от коронавируса. Он также рассказал, что сам опробовал эту вакцину, когда отдыхал в оккупированном Крыму в августе.

Качура в эфире одного из телеканалов высказал мнение, что Украина будет обязана договариваться с РФ о закупке ее вакцины, если будет доказана эффективность препарата.

"Если роSSийская вакцина покажет свою эффективность, будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны закупать, я считаю", - сказал Качура.

Президент Украины Владимир Зеленский считает разработанную в РоSSии вакцину от коронавируса "непроверенным средством" и призывает не верить политикам, которые прививаются ею.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мэра Умани госпитализировали с двусторонней пневмониейМэра Умани госпитализировали с двусторонней пневмонией
И.о. министра образования призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей странеИ.о. министра образования призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей стране
Азербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликтеАзербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликте
"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании
Зеленский уволил Абромавичюса с должности гендиректора "Укроборонпрома"Зеленский уволил Абромавичюса с должности гендиректора "Укроборонпрома"
Блок рекламы


Похожие новости
"Слуга народа" Качура: партия однозначно будет сотрудничать с ОПЗЖ после местных выборов, но коалиции не будет"Слуга народа" Качура: партия однозначно будет сотрудничать с ОПЗЖ после местных выборов, но коалиции не будет
ЕС на год продлил санкции против россиян из-за отравления СкрипалейЕС на год продлил санкции против россиян из-за отравления Скрипалей
Хохштайн покинул Наблюдательный совет "Нафтогаза" из-за "нарастающего саботажа коррумпированных сил"Хохштайн покинул Наблюдательный совет "Нафтогаза" из-за "нарастающего саботажа коррумпированных сил"
Суд отказал мэру Черкасс в иске против Зеленского из-за слов о "бандите"Суд отказал мэру Черкасс в иске против Зеленского из-за слов о "бандите"
Нардеп от "Батькивщины" заразился коронавирусомНардеп от "Батькивщины" заразился коронавирусом
ЦИК признала "киборга" Шараскина нардепом вместо ВакарчукаЦИК признала "киборга" Шараскина нардепом вместо Вакарчука
"Частные лаборатории не начнут делать тесты для людей с улицы": Степанов пояснил постановление Кабмина о бесплатном тестировании"Частные лаборатории не начнут делать тесты для людей с улицы": Степанов пояснил постановление Кабмина о бесплатном тестировании
МОЗ готовит усиление карантина из-за ситуации с COVID-19МОЗ готовит усиление карантина из-за ситуации с COVID-19
В ООН подсчитали количество погибших из-за обострения в Нагорном КарабахеВ ООН подсчитали количество погибших из-за обострения в Нагорном Карабахе
Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против Никарагуа из-за консульства в КрымуКабмин предлагает СНБО ввести санкции против Никарагуа из-за консульства в Крыму
Последние новости
Подгружаем последние новости