"Слуга народа" Качура: партия однозначно будет сотрудничать с ОПЗЖ после местных выборов, но коалиции не будет

Нардеп объяснил, что имел в виду сотрудничество, а не объединение.

Народный депутат от "Слуги народа", заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти Александр Качура считает, что после местных выборов политсила будет сотрудничать с партией "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом он заявил в интервью агентству "Єдність".

"Здесь в зависимости от региона. Это однозначно будет. Этого не избежать. Есть регионы на востоке, так называемый юго-восток. Там будет, думаю, значительная поддержка этой партии, поэтому надо будет какую-то конструкцию выстраивать", - сказал Качура.

Он также отметил, что в западных областях большая поддержка может быть у партии "Евросолидарность", однако, поскольку эта политсила является оппонентом "Слуги народа", то, по мнению Качуры, "люди не воспримут какое-либо сотрудничество с ней".

Качура также не исключает "конструктивной работы" с ВО "Батькивщина", относительно "Голоса" у него "есть сомнения".

Позже Качура написал в фейсбуке, что его слова были "вырваны из контекста". Он пояснил, что имел в виду сотрудничество, а не объединение или коалицию.

"На самом деле, на вопрос интервьюера я сказал, что на юго-востоке необходимо выстраивание каких-то конструкций - как с так называемыми региональными партиями, так и с национальными партиями, которые получат поддержку избирателей. Депутаты, которые изберутся от «слуг народа», будут вынуждены коммуницировать со всеми партиями в местных советах, как и мы в стенах парламента. Коалиции СН и ОПЗЖ не будет! Почитайте действующее законодательство. В городских советах вообще нет такого понятия как коалиция", - написал он.

Напомним, местные выборы в Украине состоятся 25 октября. В июле президент Зеленский подписал закон по усовершенствованию избирательного законодательства.