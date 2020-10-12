Украинский паспорт занял 11-е место среди влиятельных паспортов мира. Рейтинг Passport Index

Опубликован рейтинг паспортов 199 стран мира, исходя из возможности их обладателей путешествовать по миру без виз. Список самых влиятельных паспортов мира составил портал Passport Index.

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Ключевые выводы

Эксперты рейтинга оценивают гражданства разных стран по возможности их обладателей свободно перемещаться по миру.

В этот раз на первой позиции оказался паспорт Новой Зеландии, который позволяет въехать без визы в 129 стран мира. В самом конце списка оказались паспорта Афганистана и Ирака, которые допускают безвизовый въезд только в 31 страну.

Украина на этот раз опередила по количеству открытых для нее стран Ватикан, ОАЭ , Сербию, Грузию, Бразилию , Молдову и даже США , заняв 11-ю позицию в рейтинге. Украинцев ждут в 111 странах мира, причем в 70 странах для граждан нашей страны режим безвизовый.

Топ-10 самых влиятельных паспортов мира