Бывший член политсовета Партии регионов возглавил Федерацию легкой атлетики Украины

Равиль Сафиуллин был избран главой ФЛАУ.

Бывший член политсовета Партии регионов возглавил Федерацию легкой атлетики Украины
Равіль Сафіуллін
Фото: uaf.org.ua

Президентом Федерации легкой атлетики Украины избран Равиль Сафиуллин. Об этом сообщила пресс-служба ФЛАУ.

За него было отдано 16 голосов. За Игоря Гоцула - 11.

Вице-президентами ФЛАУ избраны Елена Говорова, Виктор Гринюк и Владимир Рудюк.

Напомним, 65-летний Сафиуллин ранее был первым вице-президентом донецкого "Шахтера", возглавлял Профессиональную футбольную лигу Украины и дважды (в 2010 и 2013/14) занимал должность Министра молодежи и спорта.

Уроженец Макеевки был народным депутатом Украины IV, V и VI созывов от Партии регионов.

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