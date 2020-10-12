Бывший член политсовета Партии регионов возглавил Федерацию легкой атлетики Украины

Президентом Федерации легкой атлетики Украины избран Равиль Сафиуллин. Об этом сообщила пресс-служба ФЛАУ.

За него было отдано 16 голосов. За Игоря Гоцула - 11.

Вице-президентами ФЛАУ избраны Елена Говорова, Виктор Гринюк и Владимир Рудюк.

Напомним, 65-летний Сафиуллин ранее был первым вице-президентом донецкого "Шахтера", возглавлял Профессиональную футбольную лигу Украины и дважды (в 2010 и 2013/14) занимал должность Министра молодежи и спорта.

Уроженец Макеевки был народным депутатом Украины IV, V и VI созывов от Партии регионов.