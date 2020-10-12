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2020-10-12
Бывший член политсовета Партии регионов возглавил Федерацию легкой атлетики Украины
Равиль Сафиуллин был избран главой ФЛАУ.
Равіль Сафіуллін
Фото: uaf.org.ua
Президентом Федерации легкой атлетики Украины избран Равиль Сафиуллин. Об этом сообщила пресс-служба ФЛАУ.
За него было отдано 16 голосов. За Игоря Гоцула - 11.
Вице-президентами ФЛАУ избраны Елена Говорова, Виктор Гринюк и Владимир Рудюк.
Напомним, 65-летний Сафиуллин ранее был первым вице-президентом донецкого "Шахтера", возглавлял Профессиональную футбольную лигу Украины и дважды (в 2010 и 2013/14) занимал должность Министра молодежи и спорта.
Уроженец Макеевки был народным депутатом Украины IV, V и VI созывов от Партии регионов.