Зеленский поблагодарил Польшу за содействие приближению Украины к членству в ЕС

"Мы благодарны нашим польским друзьям, которые продолжают быть локомотивом приближения Украины к ЕС".

Зеленский поблагодарил Польшу за содействие приближению Украины к членству в ЕС
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Польшу за поддержку Украины и отметил, что стратегическая цель нашей страны - полноправное членство в Европейском Союзе.

Об этом он заявил на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Мы благодарны нашим польским друзьям, которые продолжают быть локомотивом приближения Украины к ЕС. Наша стратегическая цель - полноправное членство в Евросоюзе. Надеюсь, что председательство Польши в Совете ЕС в 2025 году будет максимально способствовать достижению этой цели", - сказал Зеленский.

Напомним, 11 октября Дуда прибыл с официальным визитом в Украину.

Ранее Украина и ЕС по результатам саммита в Брюсселе договорились начать в 2021 году совместную оценку достижения целей соглашения об ассоциации, которая станет важной движущей силой для его последующего обновления.

Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме вступило в силу с 1 сентября 2017 года. С 2014 года Соглашение работало во временном режиме. Украина в рамках имплементации соглашения должна уменьшить тарифные и технические барьеры в торговле, открыть доступ к рынкам услуг и государственных закупок, приблизить законодательство к праву ЕС.

В декабре прошлого года премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что в 2021 году произойдет обновление Соглашения.

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