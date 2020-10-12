Зеленский: "Поссорить Украину и Польшу мечтают многие наши недруги. Не дождетесь"

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда подписали совместное заявление. Оно фиксирует согласованные позиции и приоритеты стратегического партнерства и укрепление сотрудничества.

Также был подписан договор о неразглашении потенциальным покупателем конфиденциальной информации об объектах приватизации между Фондом государственного имущества Украины и компанией "Польске гурництво нафтове и газовництво". Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Президент Украины отметил, что обсудил с польским президентом ситуацию на Донбассе.

"Рад, что наши взгляды с господином президентом относительно путей завершения войны совпадают. Я очень ценю четкую позицию относительно суверенитета и территориальной целостности Украины, а также понимание, что международное давление и санкции должны продолжаться до полной деоккупации территории Украины, включая Крым", - отметил он.

Зеленский добавил, что во Вроцлаве в следующем году заработает новое украинское консульство.

"В целом мы с господином Дудой убеждены, что Украина и Польша не могут сосуществовать иначе как в согласии, мире и взаимном уважении. Имеем всегда помнить, что поссорить Украину и Польшу мечтают многие наши недруги. Мы можем сказать только одно - не дождетесь", - заявил украинский президент.

Фото: president.gov.ua

Анджей Дуда добавил, что подписанная совместная декларация касается экономических, исторических, политических вопросов, вопросов безопасности.

"Буду верить, что это все будет вести наши народы к углублению добрососедских отношений... Прежде всего, это вопрос безопасности, которому мы посвятили много времени", - отметил Дуда.

Он добавил, что Польша полностью поддерживает санкции против РоSSии, которые должны действовать до полного освобождения всех временно оккупированных территорий.

Напомним, что вчера президент Польши Анджей Дуда прибыл с официальным визитом в Украину. Свой визит Дуда начал с посещения Мемориала жертвам коммунистического режима в Быковне.