Черкассы отказались усиливать карантин, несмотря на оранжевую зону

Из-за смягчения карантина в Черкассах в мае было открыто уголовное производство.

Городской совет Черкасс отказался ужесточать карантинные ограничения. Решение об отнесении Черкасс в оранжевую зону в горсовете назвали преждевременным.

Об этом сообщил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

"О введении "оранжевой" зоны в нашем городе - считаю его преждевременным. По моему мнению, нет достаточного количества больных, чтобы вводить "оранжевую" зону. Кроме того, многие люди, которые не являются жителями Черкасс, лечатся в черкасских больницах", - сказал Бондаренко в видеообращении, опубликованном 12 октября.

По словам Бондаренко, сейчас в городских больницах находятся 67 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них 48 - жители Черкасс.

Мэр отметил, что в Черкассах пока не будут переводить школы на дистанционное обучение и ограничивать работу предприятий и учреждений.

"В первую очередь нужно дать доработать школам в нормальном режиме и только потом идти на каникулы. Что касается ограничения работы предприятий и заведений, то в первую очередь нужно соблюдать санитарные нормы, нужно соблюдать использование средств личной гигиены и спокойно работать и спокойно жить", - заявил Анатолий Бондаренко.

Напомним, исполнительный комитет горсовета Черкасс с 1 мая ослабил карантин для части предпринимателей. После этого полиция открыла уголовное производство в отношении власти города, а глава МВД Арсен Аваков призвал Бондаренко прекратить рисковать жизнью и здоровьем людей и добавил, что реагирование "будет жестким".

В ответ Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе - безопасно, а правоохранительных органов он не боится. 1 мая его вызвали на допрос.

Позже Зеленский заявил, что мэр Черкасс путает слова "децентрализация" и "автономия".

С 12 октября Черкассы снова попали в оранжевую эпидемическую зону. К красной зоне отнесены Канев и Сумы.