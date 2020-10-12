Больного коронавирусом Порошенко выписали из больницы, его состояние улучшилось

Больного коронавирусом пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко выписали из больницы, где он находился с 3 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе Порошенко.

"Спасибо всем, кто выразил искреннюю поддержку нашему лидеру Петру Порошенко. В последние дни мы получили сотни звонков, писем и сообщений в соцсетях от сторонников, друзей и коллег как из Украины, так и из-за рубежа. Сообщаем, что сегодня Петра Порошенко выписали из больницы, так как его состояние здоровья улучшилось", - говорится в сообщении.

Порошенко был госпитализирован в столичную больницу с двусторонним воспалением легких.

Петр Порошенко сообщил, что получил положительный тест на коронавирус 29 сентября. Он рассказал, что привык переносить болезни на ногах, однако ковид оказался "значительно более коварным". Экс-президент планировал лечиться дома. В то же время у Марины Порошенко тест на коронавирус показал отрицательный результат. Ковидом заболела дочь Порошенко.