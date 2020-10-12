Больного коронавирусом Порошенко выписали из больницы, его состояние улучшилось
Политик прекратил стационарное лечение 12 октября.
Больного коронавирусом пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко выписали из больницы, где он находился с 3 октября.
Об этом сообщили в пресс-службе Порошенко.
"Спасибо всем, кто выразил искреннюю поддержку нашему лидеру Петру Порошенко. В последние дни мы получили сотни звонков, писем и сообщений в соцсетях от сторонников, друзей и коллег как из Украины, так и из-за рубежа. Сообщаем, что сегодня Петра Порошенко выписали из больницы, так как его состояние здоровья улучшилось", - говорится в сообщении.
Порошенко был госпитализирован в столичную больницу с двусторонним воспалением легких.
Петр Порошенко сообщил, что получил положительный тест на коронавирус 29 сентября. Он рассказал, что привык переносить болезни на ногах, однако ковид оказался "значительно более коварным". Экс-президент планировал лечиться дома. В то же время у Марины Порошенко тест на коронавирус показал отрицательный результат. Ковидом заболела дочь Порошенко.