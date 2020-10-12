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2020-10-12
Глава Одесской ОГА заболел коронавирусом
Максим Куцый сейчас находится дома на самоизоляции и продолжает работать дистанционно.
Максим Куций
Фото: facebook/Максим Куций
Глава Одесской областной администрации Максим Куцый заболел коронавирусом.
Об этом он сообщил в Facebook.
"Друзья! У меня важная новость. Лабораторный центр Минздрава подтвердил у меня наличие COVID-19 ... Ситуация с распространением коронавируса сейчас очень непростая. Болеет немало наших коллег, знакомых, членов семьи. Ни один не сможет сказать, что угроза призрачная", - написал Куцый.
Он также сообщил, что сейчас находится дома на самоизоляции и продолжает работать дистанционно.
Напомним, в Украине на протяжении 11 октября коронавирус обнаружили у 4 420 человек, при этом выздоровели только 903 пациента. Жертвами коронавирусной болезни стали 43 человека.