Глава Одесской ОГА заболел коронавирусом

Максим Куцый сейчас находится дома на самоизоляции и продолжает работать дистанционно.

Глава Одесской ОГА заболел коронавирусом
Максим Куций
Фото: facebook/Максим Куций

Глава Одесской областной администрации Максим Куцый заболел коронавирусом.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Друзья! У меня важная новость. Лабораторный центр Минздрава подтвердил у меня наличие COVID-19 ... Ситуация с распространением коронавируса сейчас очень непростая. Болеет немало наших коллег, знакомых, членов семьи. Ни один не сможет сказать, что угроза призрачная", - написал Куцый.

Он также сообщил, что сейчас находится дома на самоизоляции и продолжает работать дистанционно.

Напомним, в Украине на протяжении 11 октября коронавирус обнаружили у 4 420 человек, при этом выздоровели только 903 пациента. Жертвами коронавирусной болезни стали 43 человека.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мэра Умани госпитализировали с двусторонней пневмониейМэра Умани госпитализировали с двусторонней пневмонией
И.о. министра образования призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей странеИ.о. министра образования призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей стране
Больной ковидом Трамп покинул больницу и проехал на авто перед сторонникамиБольной ковидом Трамп покинул больницу и проехал на авто перед сторонниками
Азербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликтеАзербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликте
"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании
Блок рекламы


Похожие новости
Министр внутренних дел Молдовы второй раз заразился коронавирусомМинистр внутренних дел Молдовы второй раз заразился коронавирусом
Нардеп от "Батькивщины" заразился коронавирусомНардеп от "Батькивщины" заразился коронавирусом
Кличко обратился к правительству из-за переполнения медучреждений для госпитализированных с коронавирусомКличко обратился к правительству из-за переполнения медучреждений для госпитализированных с коронавирусом
Тимошенко: 75 млрд, которые недоплатил в бюджет "Нафтогаз", очень не хватает в борьбе с коронавирусомТимошенко: 75 млрд, которые недоплатил в бюджет "Нафтогаз", очень не хватает в борьбе с коронавирусом
Глава Совета НБУ прокомментировал решение о выговорах Рожковой и СологубуГлава Совета НБУ прокомментировал решение о выговорах Рожковой и Сологубу
Разумков подсчитал, сколько депутатов заболели COVID-19Разумков подсчитал, сколько депутатов заболели COVID-19
Пресс-секретарь Трампа заболела коронавирусомПресс-секретарь Трампа заболела коронавирусом
Глава немецкого МИД: санкции против РФ неизбежны, если ОЗХО подтвердит отравление Навального "Новичком"Глава немецкого МИД: санкции против РФ неизбежны, если ОЗХО подтвердит отравление Навального "Новичком"
Больной коронавирусом Трамп слег в больницуБольной коронавирусом Трамп слег в больницу
Вице-президент США с женой и глава Минфина получили отрицательные тесты на COVID-19Вице-президент США с женой и глава Минфина получили отрицательные тесты на COVID-19
Последние новости
Подгружаем последние новости