Ограничительные меры будут действовать до 16 октября 2021 года.

Европейский Союз до 16 октября 2021 года продлил действие санкций против граждан РоSSийской Федерации в рамках мер, предусмотренных законом о контроле и уничтожении химического и биологического оружия.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС 12 октября.

Ограничительные меры действуют в отношении девяти человек. Пять из них связаны с сирийскими властями, четверо причастны к отравлению Скрипалей в Солсбери в марте 2018 года.

Также под санкции попал Центр научных исследований и разработок (SSRC) в Сирии, который, как утверждают в ЕС , разрабатывает химическое оружие.

Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также замораживание активов для физических и юридических лиц.

Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском Солсбери в марте 2018 года. По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит РоSSия, а исполнителями преступления оказались офицеры ГРУ "Александр Петров" и "Руслан Боширов" (настоящие имена Анатолий Чепига и Александр Мышкин). Они прибыли в Великобританию по фальшивым документам, нанесли яд - нервно-паралитическое вещество "Новичок" - на дверную ручку дома Скрипаля. Действиями группы подозреваемых в отравлении Скрипаля мог управлять старший офицер роSSийской военной разведки Денис Сергеев.

Скрипали прошли длительное лечение, и их жизнь удалось спасти. Но 8 июля 2018 года от "Новичка" умерла 44-летняя Дон Стерджесс, которая стала случайной жертвой отравителей.