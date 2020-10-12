В Беларуси в воскресенье на акциях протеста задержали почти 600 человек

Силовики задержали в том числе около 40 журналистов и фотографов.

В Беларуси в воскресенье на акциях протеста задержали почти 600 человек
Фото: Вадим Замировський, TUT.BY

В Беларуси в воскресенье во время акций протеста силовики задержали 580 человек.

Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

В списке задержанных, размещенном на сайте центра, 580 фамилий из разных городов страны. Подавляющее большинство задержанных в Минске. Кроме того, зафиксированы задержания в Бресте, Витебске, Могилеве, Гродно, Молодечно, Жлобине, Кобрине, Бобруйске.

По данным правозащитников, силовики задержали в том числе около 40 журналистов и фотографов. Часть из них отпустили из милиции после проверки документов, еще больше десяти человек вышли из РУВД ночью.

Напомним, массовые протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа. Демонстранты выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.

Во время протестов погибли три человека, задержаны более 13 500 человек, силовики применяли к протестующим пытки. Белорусские правозащитники признали политзаключенными почти 100 человек. В середине сентября были задержаны или выдворены шесть из семи членов президиума Координационного совета. На свободе осталась только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

Евросоюз в октябре ввел санкции против 50 белорусских чиновников (в том числе министр внутренних дел и его заместители, а также весь состав ЦИК) за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Лукашенко в этом списке нет.

Вчера в Минске состоялась очередная акция протеста. Силовики начали задерживать участников Марша гордости. Первые задержания начались у кинотеатра Москва, на проспекте Победителей, возле Дворца спорта и стелы "Минск - город герой".

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