СБУ разоблачила межрегиональную группу по подделке паспортов Евросоюза

Для желающих трудоустроиться за рубежом злоумышленники изготавливали "липовые" ID-карты резидентов стран Восточной Европы и выдавали их за официальные документы.

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и прекратила противоправную деятельность межрегиональной группы, участники которой подделывали и сбывали паспорта граждан стран ЕС .

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

"В группу входили житель Ровно и двое жителей области. Действовали злоумышленники под прикрытием агентства по подбору персонала для работы в европейских странах. Для желающих трудоустроиться за рубежом дельцы изготавливали «липовые» ID-карты резидентов стран Восточной Европы и выдавали их за официальные документы" , - говорится в сообщении.

Следствие установило, что для изготовления фальшивок злоумышленники обустроили 5 подпольных типографий в частных домах во Львове, Дрогобыче и нескольких населенных пунктах Ровенской области. Комплект поддельных документов стоил от 300 евро.

Во время обысков правоохранители изъяли черновую документацию, банковские карты и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также оргтехнику, которую использовали для изготовления фальшивок.

"Расследование проводится по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 2 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины" , - добавили в СБУ .