Хохштайн покинул Наблюдательный совет "Нафтогаза" из-за "нарастающего саботажа коррумпированных сил"

Бывший американский дипломат работал в Наблюдательном совете НАК с 2017 года.

Американский бизнесмен и бывший дипломат Амос Хохштайн заявил о прекращении его полномочий в качестве независимого директора в Наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом информирует пресс-служба "Нафтогаза".

"НАК" Нафтогаз Украины" получила официальное уведомление от члена Наблюдательного совета господина Амоса Хохштайна о прекращении его полномочий в качестве независимого директора в Наблюдательном совете компании", - говорится в сообщении.

Хохштайн работал в Наблюдательном совете с 2017 года. Среди причин своего решения покинуть Наблюдательный совет он назвал усиление противодействия процессу реформирования рынка газа и процессам трансформации "Нафтогаза" в независимую эффективную компанию.

"Он также призвал правительство Украины продолжить курс на обеспечение независимости наблюдательных советов в Украине как предохранителя от возвращения коррупционных схем прошлого", - отмечают в "Нафтогазе".

В колонке на KyivPost Хохштайн заявил, что "Нафтогазу" грозит нарастающий саботаж со стороны коррумпированных сил".

Амос Хохштайн начинал карьеру в Вашингтоне, занимал государственные должности высокого уровня, в том числе был старшим советником по политическим вопросам Комитета по иностранным делам Палаты представителей США . Позже был консультантом и лоббистом для американских и международных нефтегазовых компаний, а также компаний, специализирующихся на возобновляемых источниках энергии.

В Госдепартаменте США Хохштайн начал работать в 2011 году в Агентстве энергетических ресурсов. Как заместитель посла США в Украине Карлоса Паскуаля отвечал за газовый сектор.

1 августа 2014 Хохштайн стал действительным специальным послом и координатором по международным энергетическим вопросам. Как главный энергетический дипломат США Хохштайн находился в тесном сотрудничестве с вице-президентом Джо Байденом и сопровождал его в международных поездках для продвижения энергетических ресурсов как основного инструмента внешней политики США . Среди ключевых целей Хохштайна на этой должности - обеспечение энергетической независимости Украины от РоSSии. Неоднократно критиковал газопровод "Газпрома" "Северный поток-2", называя его политическим проектом.