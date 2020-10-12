"Там были профессионалы", - Зеленский о назначении заместителем главы ОП экс-чиновника МВД времен Януковича Татарова

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал назначение заместителем главы Офиса президента Олега Татарова - экс-чиновника МВД времен беглого президента Виктора Януковича.

В интервью BBC глава государства отметил, что при президенте Януковиче в МВД "были профессионалы".

"Вы знаете, в правоохранительных органах работало много разных людей во времена Януковича. Они оставались работать во времена Порошенко. Много таких людей. Там были профессионалы", - заявил Зеленский.

Критику назначения Татарова со стороны семей Героев Небесной Сотни шестой президент считает "просто словами". К тому же, по мнению Зеленского, ее подогревают " СМИ , которыми владеет господин Порошенко».

"Это просто слова сейчас звучат, простите меня, пожалуйста, за такую формулировку. Это просто слова. Кто-то говорит. Этот конкретный человек никого не разгонял... То, что это поднимают СМИ , которыми владеет господин Порошенко, мне это известно. ...Он финансирует различные средства массовой информации, владеет ими. Есть у него СМИ , которыми он не владеет. Он не может успокоиться, что он не президент. Вот и все. Все, что происходит, связано именно с этим вопросом", - отметил Владимир Зеленский.

Напомним, 5 августа Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака бывшего сотрудника Министерства внутренних дел Олега Татарова.

Олег Татаров был заместителем начальника Главного следственного управления МВД времен Виктора Януковича. По словам адвоката семей Героев Небесной Сотни Евгении Закревской, Татаров "врал, чтобы легитимизировать преступления, - зверское избиение, пытки, уничтожение автомобилей протестующих во время спецоперации (организованных преступных действий), которую планировали и в которой участвовали беркуты, БНОНовцы, криминальная милиция, титушки, руководство киевского главка и МВД ".

Татаров был уволен в апреле 2014 года.