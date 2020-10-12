Шкарлет: Студентов не будут принудительно выселять из общежитий во время карантина

В официальном документе МОН лишь рекомендация по отъезду из общежитий домой с обязательным возвратом уплаченных за общежитие средств.

В Украине студентов не будут принудительно выселять из общежитий при дистанционном обучении из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"Уверяю, что никто не будет принудительно выселять вас из общежитий (и я обязательно буду отмечать такую позицию на заседаниях комиссии ТЭБ и ЧС и Правительства). Хотя именно общежития сегодня являются одним из мест потенциальной опасности распространения коронавируса", - написал Шкарлет .

По его словам, в официальном документе МОН лишь рекомендация по отъезду из общежитий домой (кроме детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, студентов с временно оккупированных территорий, «красных» карантинных зон и других) с обязательством администраций вузов по сохранению места проживания студента в общежитии и с обязательным пересчетом уплаченных за общежитие средств.

"Прошу отнестись к рекомендациям не эмоционально, а с учетом реалий сегодняшней опасности распространения пандемии. Эти меры являются исключительно превентивными, для снижения рисков заболеваемости, с учетом того факта, что в общежитиях физически невозможно соблюдать требования дистанцирования (общие комнаты, места общего пользования: кухни , душевые комнаты и т.п.)", - добавил Шкарлет.

Напомним, позавчера и.о. министра образования призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей стране.