В Минюсте рассказали подробности о предлагаемом смягчении люстрации

Принимать решение о люстрационном списке предлагают специальной комиссии.

В Минюсте рассказали подробности о предлагаемом смягчении люстрации
Фото: dt.ua

Министерство юстиции предлагает создать Комиссию для проверки, ведение реестра и пересмотра дел лиц, подпадающих под люстрацию.

Эта Комиссия должна состоять из трех лиц, рекомендованных Кабмином, и трех представителей общественности, избранных на основе открытого отбора. Об этом в интервью "Украинским новостям" рассказала заместитель Министра юстиции Валерия Коломиец.

"Ведь всем прекрасно известно, что некоторые внесенные в реестр чиновники попали туда из-за того, что занимали определенные должности, а не потому, что взаимодействовали с властью президента Виктора Януковича и пытались захватить власть. Европейский суд четко указал, и Венецианская комиссия подтвердила, что должен быть индивидуальный подход. Вопрос не в том, что человек занимал должность, а в том, помогал ли он каким-то образом узурпировать власть. Мы в своем законопроекте оставляем фразу о том, что люстрации должны подвергаться именно те люди, которые помогали узурпировать власть Януковичу", - сообщила она.

Также комиссия в индивидуальном порядке будет рассматривать жалобы лиц, которые хотят попасть на определенную должность, но могут попасть в перечень люстрированных.

"В реестре до тысячи человек - это те, кто проходил проверку в свое время, поскольку хотели занимать определенные должности. А теперь давайте посчитаем людей, которые были уволены, сами уволились или по другим причинам не занимали никаких должностей на тот момент, и после 2015 года не стремились к этому. Учитывая то, как был прописан закон, технолог, который занимается сельским хозяйством во Львовской области, может подпадать под люстрацию. Логично, очень много людей, которых нет в реестре исключительно потому, что они понимают, что не смогут из-за закона занимать ту или иную должность, и не стремились это делать. Поэтому цифру в реестре надо умножать примерно на четыре-пять", - отметила Валерия Коломиец.

По ее словам, в будущем реестре люстрированных лиц планируют исключить из публичного пространства.

Она добавила, что с 2015 года каждый люстрированный может получить от 1 млн до 2 млн гривен заработной платы. В предлагаемом законопроекте указана сумма, которая может быть выплачена люстрированным чиновникам - не более 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или не более разницы среднего заработка в должности и дохода лица за все время вынужденного прогула, что может сэкономить значительный объем бюджетных средств.

Как известно, Верховная Рада в сентябре 2014 года приняла закон "Об очищении власти" (люстрации). Лицам, которые попали под эту процедуру, запрещается занимать определенные высокие должности на государственной службе.

Напомним, что в октябре 2019 года ЕСПЧ признал, что увольнение в Украине государственных служащих на основании закона "Об очищении власти" (люстрации), нарушило права уволенных чиновников.

2 марта стало известно о запланированном рассмотрении конституционности отдельных пунктов закона "Об очищении власти".

Рассмотрение законности люстрации запланировали накануне внеочередного парламентского заседания, созванного Владимиром Зеленским. На нем рассматривали кадровые вопросы, в том числе касающиеся назначения членов Кабинета Министров.

3 марта Конституционный суд Украины не завершил рассмотрение соответствия Конституции закона "Об очищении власти" (люстрации). КС не принял окончательного решения до сих пор.

В июне министр юстиции Денис Малюська сообщил, что его ведомство предлагает оставить автоматическую люстрацию только для топ-чиновникив, служащих или руководителей Администрации президента, которые "с вероятностью 99,9%" влияли на формирование государственной политики при Викторе Януковиче".

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