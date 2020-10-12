Зеленский заявил, что Венедиктова уйдет с должности, если до конца года "не покажет своего результата"

По словам президента, именно по этой причине был уволен Рябошапка.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что генпрокурор Руслан Рябошапка был уволен из-за отсутствия шагов в привлечении к ответственности коррупционеров.

Об этом украинский президент сообщил в интервью BBC.

"Я просто сразу сказал: ребята, мы с вами идем менять страну, мы с вами равны. Пожалуйста, вы никогда не были генеральным прокурором, я никогда не был президентом. Но вы профессионал - идите. Но если через полгода вы не покажете результат, даже если вы мои друзья, приятели, министры ... ", - заявил Зеленский.

На замечание журналиста Стивена Сакура о том, что Рябошапка только приступил к работе, а уже был уволен, Зеленский ответил: "Нет времени".

Сакур заметил, что Зеленский говорил о том, что необходимо время для установления мира в Украине и искоренения коррупции, однако человеку, который возглавлял "антикоррупционный крестный ход", дали только шесть месяцев. "Или это потому, что он хотел бросить вызов так называемым большим шишкам, а вы не хотите, чтобы олигархов привлекли к ответственности?" - спросил журналист.

"Они никогда никого не посадили. Они могли не пересажать всех коррупционеров, которые есть, я понимаю, полгода - очень мало, но должны быть шаги, потому что мы должны отвечать перед обществом, мы пообещали, что будут посадки. И если сейчас действующий генпрокурор (Ирина Венедиктова. - Ред.), если она до конца года не покажет своего результата, ей я предоставлю такой же ответ".

Напомним, что Руслан Рябошапка был назначен генпрокурором в июне 2019 года.

Верховная Рада на внеочередном вечернем заседании 5 марта проголосовала за выражение недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке. "За" проголосовали 263 нардепа.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что "последней каплей" для увольнения Рябошапки стало неподписание подозрения в отношении господина Порошенко. Сам Рябошапка заявил, что от него никто не требовал подписывать подозрение в совершении преступлений пятым президентом Украины.

Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка считает, что действующий генеральный прокурор Ирина Венедиктова способствовала его увольнению.

В мае стало известно, что против Рябошапки открыли уголовное производство по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ч. 4 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерного вознаграждения должностным лицом) Уголовного кодекса.