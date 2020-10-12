У Геннадия Кернеса назвали заказчика распространения фейков о якобы ухудшении здоровья мэра

"Ни инсульта, ни потери потери речи у Геннадия Кернеса нет".

Как сообщил журналистам директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко, фейковая информационная атака со стороны оппонентов на предстоящих выборах не стала неожиданностью для команды действующего главы городского совета. Уже известно, что заказчиками распространения слухов о якобы ухудшении состояния здоровья Геннадия Кернеса являются представители партии «Оппозиционная платформа - За жизнь». Об этом сообщается на сайте Харьковского горсовета.

«От этой политсилы вчера выступил дешевый клоун по фамилии Родзинский. Он заявил, что у Геннадия Кернеса случился инсульт, произошла потеря речи, и он об этом, якобы, точно знает непосредственно из берлинской клиники «Шарите». Но где Родзинский, а где «Шарите»? Такую информацию ему бы там просто не дали», - сказал Сидоренко.

Он также добавил, что мотив распространение неправдивой информации связан с желанием «ОПЗЖ» добавить голосов представителю от этой политсилы Александру Фельдману, которого Сидоренко называет заведомо непроходным.

«Еще раз подчеркиваю: ни инсульта, ни потери речи у Геннадия Кернеса нет, все это происходит только в воспаленном воображении политических оппонентов», - заявил Юрий Сидоренко.