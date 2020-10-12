Зеленский в интервью BBC заявил, что верит в возможность мирного соглашения с Путиным о возвращении оккупированных территорий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что неоднократно говорил президенту РФ Владимиру Путину о невозможности внесения в Конституцию изменений, которые требует Кремль по особому статусу Донбасса.

Об этом украинский президент рассказал в интервью BBC.

"Я ему неоднократно открыто говорил: нет, будут условия, будут особые условия, закон об особом статусе - это изменения в Конституции согласно децентрализации. Оно все должно быть, я с этим согласен, но изменения Конституции, те, которые они хотят, они сегодня невозможны. И передача границы украинской власти после выборов - это неправильно. Мы не можем обеспечить выборы там. Никто из наблюдателей не приедет. Кто будет приезжать на ту часть и проводить там выборы, если там есть вооруженные люди", - отметил президент.

Он добавил, что Украина действует в соответствии с Минскими соглашениями, но надо, "чтобы Минск был немного более гибким". По словам президента, он верит, что с Путиным можно достичь мирного соглашения о возвращении всех территорий, включая Крым.

"Я верю в это, иначе я бы не шел в президенты. Это очень сложно, нам нужна помощь всего мира", - заявил он.

Зеленский добавил, что "не цепляется за рейтинги и власть":

"Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами".

Напомним, что ранее Владимир Зеленский заявил, что полностью недоволен "минским форматом", однако Украина продолжит работать в его рамках, чтобы сохранить диалог. По словам главы государства, вопрос Нормандского формата решается технически в Минском процессе в формате ТКГ.

В сентябре глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Леонид Кравчук сообщил, что РоSSия и представители формирований ОРДЛО будут блокировать всю работу ТКГ, если украинский парламент не изменит постановление о местных выборах.

Постановление о местных выборах, которую Рада утвердила 15 июля, предусматривает, что голосование на оккупированных территориях может произойти только после прекращения оккупации, вывода всех незаконных вооруженных формирований с территории Украины и восстановления контроля над границами. Такие условия проведения выборов подтвердили в Офисе президента.

Представители РоSSии на переговорах в Минске и в "нормандском формате" добиваются от Украины проведения выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Проведение голосования на этих территориях будет означать легитимизацию фейковых республик "Л/ДНР".