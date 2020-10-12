Зеленский в интервью BBC заявил, что верит в возможность мирного соглашения с Путиным о возвращении оккупированных территорий

Изменения в Конституцию Украины относительно особого статуса Донбасса, которые требует Кремль, не являются возможными.

Зеленский в интервью BBC заявил, что верит в возможность мирного соглашения с Путиным о возвращении оккупированных территорий
Фото: скріншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что неоднократно говорил президенту РФ Владимиру Путину о невозможности внесения в Конституцию изменений, которые требует Кремль по особому статусу Донбасса.

Об этом украинский президент рассказал в интервью BBC.

"Я ему неоднократно открыто говорил: нет, будут условия, будут особые условия, закон об особом статусе - это изменения в Конституции согласно децентрализации. Оно все должно быть, я с этим согласен, но изменения Конституции, те, которые они хотят, они сегодня невозможны. И передача границы украинской власти после выборов - это неправильно. Мы не можем обеспечить выборы там. Никто из наблюдателей не приедет. Кто будет приезжать на ту часть и проводить там выборы, если там есть вооруженные люди", - отметил президент.

Он добавил, что Украина действует в соответствии с Минскими соглашениями, но надо, "чтобы Минск был немного более гибким". По словам президента, он верит, что с Путиным можно достичь мирного соглашения о возвращении всех территорий, включая Крым.

"Я верю в это, иначе я бы не шел в президенты. Это очень сложно, нам нужна помощь всего мира", - заявил он.

Зеленский добавил, что "не цепляется за рейтинги и власть":

"Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами".

Напомним, что ранее Владимир Зеленский заявил, что полностью недоволен "минским форматом", однако Украина продолжит работать в его рамках, чтобы сохранить диалог. По словам главы государства, вопрос Нормандского формата решается технически в Минском процессе в формате ТКГ.

В сентябре глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Леонид Кравчук сообщил, что РоSSия и представители формирований ОРДЛО будут блокировать всю работу ТКГ, если украинский парламент не изменит постановление о местных выборах.

Постановление о местных выборах, которую Рада утвердила 15 июля, предусматривает, что голосование на оккупированных территориях может произойти только после прекращения оккупации, вывода всех незаконных вооруженных формирований с территории Украины и восстановления контроля над границами. Такие условия проведения выборов подтвердили в Офисе президента.

Представители РоSSии на переговорах в Минске и в "нормандском формате" добиваются от Украины проведения выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Проведение голосования на этих территориях будет означать легитимизацию фейковых республик "Л/ДНР".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мэра Умани госпитализировали с двусторонней пневмониейМэра Умани госпитализировали с двусторонней пневмонией
И.о. министра образования призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей странеИ.о. министра образования призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей стране
Больной ковидом Трамп покинул больницу и проехал на авто перед сторонникамиБольной ковидом Трамп покинул больницу и проехал на авто перед сторонниками
Азербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликтеАзербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликте
"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский утвердил 10 шагов по сдерживанию коронавируса в УкраинеЗеленский утвердил 10 шагов по сдерживанию коронавируса в Украине
Кабмин согласовал выход Украины еще из одного соглашения СНГКабмин согласовал выход Украины еще из одного соглашения СНГ
Соратники экс-президента Кыргызстана заявили о покушении на Атамбаева
Нагорный Карабах: Алиев заявил об уничтожении азербайджанской армией линии разграниченияНагорный Карабах: Алиев заявил об уничтожении азербайджанской армией линии разграничения
Коболев заявил, что против руководства "Нафтогаза" возбудили уголовное делоКоболев заявил, что против руководства "Нафтогаза" возбудили уголовное дело
Украина заявила в ОБСЕ о поджоге оккупантами около Попасной Луганской областиУкраина заявила в ОБСЕ о поджоге оккупантами около Попасной Луганской области
"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании
Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию с вакциной от COVID-19 и товарооборот между странамиЗеленский обсудил с Джонсоном ситуацию с вакциной от COVID-19 и товарооборот между странами
Совбез Кыргызстана заявил об исчезновении президента и премьера страны и решил закрыть границуСовбез Кыргызстана заявил об исчезновении президента и премьера страны и решил закрыть границу
Организаторы Всемирного экономического форума, который перенесли из-за Covid-19, назвали дату и место его проведенияОрганизаторы Всемирного экономического форума, который перенесли из-за Covid-19, назвали дату и место его проведения
Последние новости
Подгружаем последние новости