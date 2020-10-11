В МОН рассказали, как будут работать школы и университеты в условиях COVID-19

И. о. министра образования Украины Сергей Шкарлет разъяснил детали принятых сегодня решений по сдерживанию коронавируса в Украине, которые касаются работы учебных заведений.

Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, 12 октября МОН отправит всем заведениям общего среднего образования рекомендательное письмо, которым будет предлагать установить осенние каникулы с 15 до 30 октября включительно. Это решение будет касаться всех учебных заведений, независимо от цвета карантинной территории.

"Учреждениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессиональной перед высшим и высшего образования рекомендовать перейти на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября с обязательным выездом всех студентов из общежитий", - отметил Шкарлет, добавив, что средства за проживание должны вернуть студентам, выехавших из общежитий с 15 октября по 15 ноября.

Он также подчеркнул, что учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме с учетом всех рекомендаций Минздрава и Главного государственного санитарного врача.

Напомним, Верховной Раде Украины предлагается рассмотреть вопрос об увеличении штрафов для предпринимателей или учреждений, которые пропустили в помещение или транспорт человека без маски.