В ВСУ назвали количество больных COVID-19 среди военных

Всего за время пандемии выздоровели - 2806 человек, летальных случаев - 11.

В ВСУ назвали количество больных COVID-19 среди военных
Фото: mil.gov.ua

По состоянию на 11 октября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 915 человек.

Об этом сообщает командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 49 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

"Всего за время пандемии выздоровели - 2806 человек, летальных случаев - 11. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 492 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 48 человек", - говорится в сообщении.

Сообщается, что анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), не входящими в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами.

Напомним, в Украине на протяжении 10 октября

коронавирус обнаружили у 4768 человек. При этом выздоровели только 937 пациентов, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

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