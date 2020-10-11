В Беларуси силовики на акциях протеста задержали сотни человек, среди них - десятки журналистов

По данным правозащитников, большинство людей задержаны в Минске. Значительную группу среди них представляют журналисты.

Количество людей, задержанных во время воскресного Марша гордости в Минске и других городах Беларуси 11 октября, по состоянию на 19:30 составляет 276 человек. Сейчас этот список дополняется. Об этом свидетельствуют данные на сайте правозащитного центра "Вясна".

По данным правозащитников, большинство людей задержаны в Минске. Значительную группу среди них представляют журналисты.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, среди задержанных - не менее 30 журналистов. Все они работали в синих опознавательных жилетах прессы. Среди них есть представители белорусских и роSSийских СМИ .

"Силовики задерживали журналистов до того, как люди собрались на улицах", - говорится в сообщении.

Вместе с тем официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич агентству "Интерфакс-Запад" сообщила о задержании "нескольких десятков человек".

"Несколько десятков человек доставлены в территориальные управления внутренних дел для дальнейшего разбирательства", - сказала Ганусевич.

Массовые протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа. Демонстранты выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.

Во время протестов погибли три человека, задержаны более 13 500 человек, силовики применяли к протестующим пытки. Белорусские правозащитники признали политзаключенными почти 100 человек. В середине сентября были задержаны или выдворены шесть из семи членов президиума Координационного совета. На свободе осталась только нобелевская лауреат Светлана Алексиевич.

Евросоюз в октябре ввел санкции против 50 белорусских должностных лиц (в том числе министр внутренних дел и его заместители, а также весь состав ЦИК) за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Лукашенко в этом списке нет.

В Минске сегодня состоялась очередная акция протеста. Силовики начали задерживать участников Марша гордости. Первые задержания начались у кинотеатра Москва, на проспекте Победителей, возле Дворца спорта и стеллы "Минск - город герой".