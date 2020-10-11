В Беларуси силовики на акциях протеста задержали сотни человек, среди них - десятки журналистов

По данным правозащитников, большинство людей задержаны в Минске. Значительную группу среди них представляют журналисты.

В Беларуси силовики на акциях протеста задержали сотни человек, среди них - десятки журналистов
Постраждалий під час акцій 11 жовтня
Фото: tut.by

Количество людей, задержанных во время воскресного Марша гордости в Минске и других городах Беларуси 11 октября, по состоянию на 19:30 составляет 276 человек. Сейчас этот список дополняется. Об этом свидетельствуют данные на сайте правозащитного центра "Вясна".

По данным правозащитников, большинство людей задержаны в Минске. Значительную группу среди них представляют журналисты.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, среди задержанных - не менее 30 журналистов. Все они работали в синих опознавательных жилетах прессы. Среди них есть представители белорусских и роSSийских СМИ.

"Силовики задерживали журналистов до того, как люди собрались на улицах", - говорится в сообщении.

Вместе с тем официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич агентству "Интерфакс-Запад" сообщила о задержании "нескольких десятков человек".

"Несколько десятков человек доставлены в территориальные управления внутренних дел для дальнейшего разбирательства", - сказала Ганусевич.

Массовые протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа. Демонстранты выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.

Во время протестов погибли три человека, задержаны более 13 500 человек, силовики применяли к протестующим пытки. Белорусские правозащитники признали политзаключенными почти 100 человек. В середине сентября были задержаны или выдворены шесть из семи членов президиума Координационного совета. На свободе осталась только нобелевская лауреат Светлана Алексиевич.

Евросоюз в октябре ввел санкции против 50 белорусских должностных лиц (в том числе министр внутренних дел и его заместители, а также весь состав ЦИК) за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Лукашенко в этом списке нет.

В Минске сегодня состоялась очередная акция протеста. Силовики начали задерживать участников Марша гордости. Первые задержания начались у кинотеатра Москва, на проспекте Победителей, возле Дворца спорта и стеллы "Минск - город герой".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мэра Умани госпитализировали с двусторонней пневмониейМэра Умани госпитализировали с двусторонней пневмонией
Азербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликтеАзербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликте
Больной ковидом Трамп покинул больницу и проехал на авто перед сторонникамиБольной ковидом Трамп покинул больницу и проехал на авто перед сторонниками
"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании
Зеленский уволил Абромавичюса с должности гендиректора "Укроборонпрома"Зеленский уволил Абромавичюса с должности гендиректора "Укроборонпрома"
Блок рекламы


Похожие новости
В ВСУ назвали количество больных COVID-19 среди военныхВ ВСУ назвали количество больных COVID-19 среди военных
В Минске силовики жестоко задерживают участников "Марша достоинства" и журналистовВ Минске силовики жестоко задерживают участников "Марша достоинства" и журналистов
Лукашенко связал увеличение количества инфицированных СOVID-19 с протестами оппозицииЛукашенко связал увеличение количества инфицированных СOVID-19 с протестами оппозиции
Белорусские правозащитники признали политзаключенными почти 100 человекБелорусские правозащитники признали политзаключенными почти 100 человек
Разумков изменил порядок допуска журналистов в парламентРазумков изменил порядок допуска журналистов в парламент
В Киеве задержали мошенников, которые продавали должности помощников нардепов от "Слуги народа"В Киеве задержали мошенников, которые продавали должности помощников нардепов от "Слуги народа"
За все время протестов в Беларуси силовики задержали 13,5 тыс. человекЗа все время протестов в Беларуси силовики задержали 13,5 тыс. человек
В Киеве активисты пришли под посольство Беларуси с требованием отставки послаВ Киеве активисты пришли под посольство Беларуси с требованием отставки посла
Зеленский подписал указ о привлечении ІТ-специалистов из БеларусиЗеленский подписал указ о привлечении ІТ-специалистов из Беларуси
В Беларуси умер человек, которого побили в СИЗО МинскаВ Беларуси умер человек, которого побили в СИЗО Минска
Последние новости
Подгружаем последние новости