Суд отказал мэру Черкасс в иске против Зеленского из-за слов о "бандите"

Бондаренко требовал 1 гривню компенсации за оскорбление чести и достоинства.

Суд отказал мэру Черкасс в иске против Зеленского из-за слов о "бандите"
Анатолій Бондаренко
Фото: Lb.ua

Печерский районный суд Киева отказал мэру Черкасс Анатолию Бондаренко в удовлетворении иска к президенту Владимиру Зеленскому. Бондаренко просил суд защитить его честь и достоинство и взыскать с президента 1 гривню в качестве компенсации.

Об этом говорится в решении суда от 1 октября.

Зеленский во время пресс-конференции 20 мая, комментируя решение мэра Черкасс об ослаблении карантина без разрешения правительства, сказал: "Я за один стол с такими бандитами не сяду" и "Пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите", а также сообщил, что против Бондаренко якобы возбуждено 19 уголовных дел.

В исковом заявлении говорилось, что "такие фразы в контексте его ответа журналисту о мэре Черкасс были восприняты истцом и обществом как то, что президент Украины назвал мэра Черкасс бандитом".

Суд решил, что слова Зеленского являются его оценочным суждением и не содержат заведомо ложной информации. Суд не увидел оснований считать высказывания президента грубыми, унизительными или неприличными.

"Публичное лицо, государственный служащий должен быть готовым к повышенному уровню критики, в том числе в грубой форме, пристальному вниманию общества и повышенному вниманию общества к его деятельности и/или личной жизни, ведь они, выбирая карьеру публичного лица, согласились на такое внимание", - отметили в суде.

Оценив все доказательства, суд пришел к выводу, что иск мэра Черкасс является необоснованным, поэтому его решили не удовлетворять. В то же время Бондаренко имеет право обжаловать это решение в апелляционном суде.

Напомним, обострение между мэром Черкасс и центральной властью началось в мае после того, как Бондаренко, вопреки решению правительства, ослабил карантин в городе. Полиция открыла из-за этого уголовное производство.

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