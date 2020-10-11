В Харькове группа неизвестных напала ни агитаторов "Слуги народа"

В центре Харькова вечером группа молодых людей с ножом напала на агитаторов от провластной партии.

Об этом в Facebook сообщил глава Харковской ОГА Алексей Кучер.

"Только что группа молодых парней устроила провокацию в центре Харькова. С ножом в руках хулиганы напали на агитаторов "Зе! команды", - сообщил Кучер.

Он отметил, что нападавшие скандировали лозунги в поддержку действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса. Такие действия Кучер расценивает как попытку спровоцировать конфликт между политическими силами.

По его словам, материалы по инциденту уже переданы в Национальную полицию. Виновные будут "найдены и строго наказаны по закону".

Напомним, что Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября. Центральная избирательная комиссия получила от Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций выводы относительно невозможности проведения местных выборов в 18 территориальных общинах вблизи линии разграничения.