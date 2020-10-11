В Харькове группа неизвестных напала ни агитаторов "Слуги народа"

Нападавшие скандировали лозунги в поддержку действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса.

В Харькове группа неизвестных напала ни агитаторов "Слуги народа"
Алексей Кучер
Фото: Алексей Кучер/Facebook

В центре Харькова вечером группа молодых людей с ножом напала на агитаторов от провластной партии.

Об этом в Facebook сообщил глава Харковской ОГА Алексей Кучер.

"Только что группа молодых парней устроила провокацию в центре Харькова. С ножом в руках хулиганы напали на агитаторов "Зе! команды", - сообщил Кучер.

Он отметил, что нападавшие скандировали лозунги в поддержку действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса. Такие действия Кучер расценивает как попытку спровоцировать конфликт между политическими силами.

По его словам, материалы по инциденту уже переданы в Национальную полицию. Виновные будут "найдены и строго наказаны по закону".

Напомним, что Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября. Центральная избирательная комиссия получила от Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций выводы относительно невозможности проведения местных выборов в 18 территориальных общинах вблизи линии разграничения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мэра Умани госпитализировали с двусторонней пневмониейМэра Умани госпитализировали с двусторонней пневмонией
Азербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликтеАзербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликте
Больной ковидом Трамп покинул больницу и проехал на авто перед сторонникамиБольной ковидом Трамп покинул больницу и проехал на авто перед сторонниками
"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании
Зеленский уволил Абромавичюса с должности гендиректора "Укроборонпрома"Зеленский уволил Абромавичюса с должности гендиректора "Укроборонпрома"
Блок рекламы


Похожие новости
Правительственная группа вылетела в Луганскую область, где бушуют лесные пожарыПравительственная группа вылетела в Луганскую область, где бушуют лесные пожары
Контактная группа по вопросам Донбасса согласовала четыре новых участка разведения силКонтактная группа по вопросам Донбасса согласовала четыре новых участка разведения сил
В Харькове жестоко избили представителя партии ШарияВ Харькове жестоко избили представителя партии Шария
В Харькове задержали мужчину, который подозревается в работе на военную разведку РоSSииВ Харькове задержали мужчину, который подозревается в работе на военную разведку РоSSии
В Харькове задержали подозреваемых в попытке "продать" должности главы ОГА и налоговойВ Харькове задержали подозреваемых в попытке "продать" должности главы ОГА и налоговой
Завод имени Малышева уволил замдиректора Поляха, который ждал "танки РФв Харькове"Завод имени Малышева уволил замдиректора Поляха, который ждал "танки РФв Харькове"
Трехсторонняя контактная группа провела заседание по видеосвязиТрехсторонняя контактная группа провела заседание по видеосвязи
Экс-главный военный прокурор Анатолий Матиос и группа его подчиненных стали адвокатами в один деньЭкс-главный военный прокурор Анатолий Матиос и группа его подчиненных стали адвокатами в один день
Депутатская группа "За будущее" оформилась в партию во главе с ПалицейДепутатская группа "За будущее" оформилась в партию во главе с Палицей
Ермак: в следующей встрече ТКГ примет участие группа представителей ДонбассаЕрмак: в следующей встрече ТКГ примет участие группа представителей Донбасса
Последние новости
Подгружаем последние новости