Раде предлагают увеличить штрафы для бизнеса за посетителей без масок

Верховной Раде Украины предлагается рассмотреть вопрос об увеличении штрафов для предпринимателей или учреждений, которые пропустили в помещение или транспорт человека без маски.

Такое решение было принято на совещании у Президента Украины Владимира Зеленского, сообщил глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

Законопроект предусматривает штраф для общественных заведений за непринятие мер в отношении пребывания посетителей без средств индивидуальной защиты, а также пропуск (допуск) их в такие места.

"Верховной Раде предлагается рассмотреть изменения в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19). Изменения предусматривают штраф 3400-5100 грн для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, пропустивших в общественное помещение или общественный транспорт людей без надетых респираторов или защитных масок", - сообщил Радуцкий в Facebook.

Напомним, 8 октября глава МОЗ Украины Максим Степанов сообщил, что медицинская система страны может не выдержать, если украинцы массово не начнут соблюдать установленные правила эпидемической безопасности.

Он также добавил, что Министерство здравоохранения начало подготовку к открытию временных госпіталей для больных коронавирусом. Сейчас МОЗ готовится к тому, чтобы к декабрю увеличить количество тестирований на COVID-19 с 35 тысяч до 50 тысяч в сутки.

Министерство здравоохранения готовит дополнительные ограничительные меры для противодействия коронавирусу COVID-19.