Министр внутренних дел Молдовы второй раз заразился коронавирусом

Его госпитализировали в реанимацию.

Министр внутренних дел Молдовы второй раз заразился коронавирусом
Павел Войку
Фото: https://eadaily.com

Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку сообщил, что во второй раз заразился коронавирусом. Об этом он написал 11 октября в фейсбуке.

"В сентябре я обнаружил проблему со здоровьем, которая внезапно привела к ослаблению моего иммунитета, и по этой причине я стал уязвимым для инфекции COVID-19. На прошлой неделе после прохождения теста у меня подтвердился положительный результат на коронавирус. Я сейчас госпитализирован в реанимацию и прохожу лечение", - написал Войку.

Министр надеется "скоро вернуться к работе".

Напомним, Войку впервые заразился коронавирусом в мае. Тогда сообщалось, что болезнь протекает в легкой форме. В конце августа #covid-19# выявили у главы МОЗ Молдовы Виорики Думбревяну.

Согласно данным портала Worldometer, в Молдове с начала эпидемии заболели почти 62 тысячи человек. Сейчас болеют 16 тысяч человек, умерли 1458 пациентов.

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